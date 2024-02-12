Uçak acil iniş yaptığı esnada 1 kişi feci şekilde can verdi

Meksika'da skydiving (gökyüzü dalışı) sporuyla uğraşan 5 kişiyi taşıyan uçak, plaja acil iniş yaparken bir kişinin ölümüne neden oldu.



Meksika'nın Oaxaca eyaleti yetkilileri, yaptıkları açıklamada 4 Kanadalı ve 1 Meksikalı sporcuyu taşıyan uçağın ülkenin güneyindeki bir plaja acil iniş yaptığını bildirdi.



Yetkililer, uçağın acil iniş sırasında plajda bulunan bir kişinin ölümüne neden olduğunu bildirdi.



Uçaktaki mürettebatın tedavi altına alındığını ve durumlarının "stabil" olduğunu açıklayan yetkililer, uçağın neden acil iniş yaptığına dair herhangi bir bilgi paylaşmadı.