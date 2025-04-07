Dağda zula yaptı

Suna ERDEN

Girne’de gerçekleştirilen trafik kontrollerinde 17 ve 19 yaşlarındaki iki gencin aracında 21 gram kokain, 28 gram hintkeneviri türü uyuşturucu ele geçirildi. Tutuklanan 19 yaşındaki Adnan Gezer ile 17 yaşındaki Y.A.P.(E) dün sabah Girne’de mahkemeye çıkarıldı.

Zanlılar hakkında 3 gün ek tutukluluk emri alınırken, Gezer; ifadesinde Karmi köyünde dağlık alanda zulası olduğunu itiraf etti. Polis; zanlının ağaç altına sakladığı satışa hazır paketlenmiş 140 gram hintkeneviri daha buldu.

Mahkemede olguları aktaran polis; 5 Nisan 2025 tarihinde, saat 22.00 raddelerinde, Girne’de Dr. Fazıl Küçük Bulvarı üzerinde trafik ekipleri tarafından gerçekleştirilen “Huzur Operasyonu” kapsamında RN 214 plakalı aracın kontrol amaçlı durdurulduğunu söyledi. Polis; sürücü Adnan Gezer ve araçta yolcu olarak bulunan Y.A.P'nin huzurlarında yapılan aramada araç içerisinde toplam 21 gram kokain ve 18 gram hintkeneviri türü uyuşturucu olduğuna inanılan maddeler, üzerinde uyuşturucu madde kalıntısı olduğuna inanılan bir adet hassas terazi, bulunarak emare olarak alındığını belirtti. Zanlıların suçüstü tutuklanarak soruşturma başlatıldığını kaydeden polis; aynı gün Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğünde görevli ekipler tarafından sorgulanan Gezer'in Karmi köyünde dağlık alanda zulası olduğunu itiraf ettiğini açıkladı. Polis; zanlının zula olarak kullandığı bir yerde ağaç altında muhafaza ettiği poşet içerisinde satışa hazır 45 paket halinde alüminyum folyoya sarılı yaklaşık 140 gram ağırlığında hintkeneviri türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde bulunarak emare olarak alındığını belirtti.

Polis; Gezer'in suçunu kabul ettiğini, ele geçirilen emarelerin analize gönderileceğini; aranan şahıslar olduğunu ve zanlıların cep telefonlarının incelenmesi gerektiğini belirterek, 3 gün ek tutukluluk talep etti.

Mahkeme talebi kabul etti.

