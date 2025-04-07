‘Uçuşa’ devam

Ömer KADİROĞLU

Ağır para ve hapislik cezası içeren yeni yasa yürürlüğe girdiği halde, trafik suçlarında herhangi bir azalma görülmedi. Tam tersi dün sabahın erken saatlerine kadar devam eden denetimlerde, aşırı sürat ve diğer suçlardan dolayı bin 260 sürücüye ceza kesildi. Bazı sürücüler yeni cezalardan haberdar olmadığını söyleyerek, polisin bir defalık anlayış göstermesini istedi.

Başkent Lefkoşa’da bin 774 sürücünün denetlendiğini açıklayan polis, 495 kişiye ceza kesildiğini 4 aracın trafikten men edildiğini belirtti. Girne’de ise bin 732 araç sürücüsü denetlenirken, 240 sürücüye ceza kesildi; 19 araç trafikten men edildi. Lefkoşa ve Girne’deki cezaların ilk sırasını aşırı sürat aldı.

Denetimler 5 saat sürdü

Polis Basın Subaylığı'ndan verilen bilgiye göre, önceki gece akşam saat 22.00 ile dün sabah saat 02.00 saatleri arasında, Lefkoşa, Gazimağusa, Girne, Güzelyurt ve İskele Polis Müdürlüklerinin sorumluluk alanında, eş zamanlı asayiş ve trafik denetimleri yapıldı.

Denetimler kapsamında; eğlence mekanları, alkollü içki satışı yapılan yerler, gece kulüpleri, kahvehaneler ve halkın yoğun olarak bulunduğu yerler kontrol edildi. Başkent Lefkoşa, Gazimağusa ile Güzelyurt’ta yapılan kontrollerde olumsuzluk tespit edilmediği belirtildi.

53 araç trafikten men edildi

Lefkoşa’da trafik ekipleri tarafından yapılan denetimlerde, 1774 araç sürücüsü kontrol edildi. Denetimlerde, 157’si yasal hız sınırı üzerinde süratli araç kullanmak, 4’ü alkollü içki tesiri altında araç kullanmak, 139’u sürüş esnasında cep telefonu kullanmak, 27’si emniyet kemeri takmadan araç kullanmak, 6’sı trafik ışıklarına uymamak ve 338’i diğer trafik suçlardan olmak üzere 495 sürücü çeşitli trafik suçlarından rapor edilerek aleyhlerinde yasal işlem başlatıldı. Dört araç ise trafikten men edildi.

Gazimağusa’da 882 araç sürücüsü kontrol edildi

Gazimağusa’da 882 araç sürücüsü kontrol edildi ve 112’si yasal hız sınırı üzerinde süratli araç kullanmak, 7’si sürüş esnasında cep telefonu kullanmak, 5’i emniyet kemeri takmadan araç kullanmak, 35’i seyrüsefer ruhsatsız araç kullanmak, 4’ü muayenesiz araç kullanmak, 17’si trafik levha ve işaretlerine uymamak, 2’si sigortasız araç kullanmak, biri kamu işletme izinsiz (yolcu taşıma) araç kullanmak, biri kamu işletme izninde (yolcu taşıma) belirtilen kurallara uymamak, biri tehlikeli sürüş yapmak ve 182’si diğer trafik suçlardan olmak üzere 294 sürücü çeşitli trafik suçlarından rapor edilerek aleyhlerinde yasal işlem başlatıldı.

Girne’de 86 hız cezası

Girne’deki trafik denetimlerinde bin 732 araç sürücüsü kontrol edildi. 86’sı yasal hız sınırı üzerinde süratli araç kullanmak, 10’u alkollü içki tesiri altında araç kullanmak, 2’si sürüş esnasında cep telefonu kullanmak, 5’i emniyet kemeri takmadan araç kullanmak, 6’sı sigortasız araç kullanmak, biri trafik ışıklarına uymamak, bir tehlikeli sürüş yapmak, 2’si aracın camlarına görüşü engelleyici cam filmi yapıştırmak ve 154’ü diğer trafik suçlardan olmak üzere 240 sürücü çeşitli trafik suçlarından rapor edilerek aleyhlerinde yasal işlem başlatıldı, 19 araç ise trafikten men edildi.

Çeşitli trafik suçları tespit edildi

Güzelyurt’ta trafik ekipleri tarafından yapılan denetimlerde 460 araç sürücüsü kontrol edildi. 12’si yasal hız sınırı üzerinde süratli araç kullanmak, biri alkollü içki tesiri altında araç kullanmak, biri emniyet kemeri takmadan araç kullanmak ve 68’i diğer trafik suçlardan olmak üzere 80 sürücü çeşitli trafik suçlarından rapor edilerek aleyhlerinde yasal işlem başlatılırken, bir araç ise trafikten men edildi.

Araçta sopa bulundu

İskele’deki trafik denetimlerinde 961 araç sürücüsü kontrol edildi. 78’i yasal hız sınırı üzerinde süratli araç kullanmak, 8’i alkollü içki tesiri altında araç kullanmak, biri sürüş ehliyetsiz ve sigorta kapsamaksızın araç kullanmak, 2’si emniyet kemeri takmadan araç kullanmak, 15’i seyrüsefer ruhsatsız araç kullanmak, 7’si sigortasız araç kullanmak ve 73’ü diğer trafik suçlardan olmak üzere 151 sürücü çeşitli trafik suçlarından rapor edilerek aleyhlerinde yasal işlem başlatıldı, 29 araç ise trafikten men edildi ve bir sürücü de tutuklandı.

İskele’de aracında yapılan aramada, kanunsuz olarak tasarrufunda beyzbol sopası taşıdığı tespit edilen bir kişi tutuklandı. Alkollü içki tesiri altında sarhoş olduğu sırada, bağırıp çağırarak çevreye rahatsızlık veren bir kişi de polis tarafından tutuklandı.