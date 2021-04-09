Daha çok test yapılmalı

Kıbrıs Türk Tabipleri Birliği (KTTB) pandemiyle mücadelede dünyada ve KKTC’de son durumu yazılı açıklama yaparak değerlendirdi, daha çok test yapılması gerektiğini vurguladı.

Konuyla ilgili KTTB adına Koruyucu Hekimlik ve Halk Sağlığı Sorumlusu Dr. Derlen Özgeç Ruso tarafından yapılan açıklamada, Temas Takip Ekibine gerekli personel ve teknik desteğin sağlanmasının önemli olduğu dile getirildi, aşılanan kişilerin de halen hasta olabileceği ve hastalığı bulaştırabileceğinin altı çizildi.

Avrupa Hastalık Önleme ve Kontrol Merkezi verilerine göre 1 Nisan itibariyle Avrupa Birliği’nde 14 günlük vaka bildirim oranının 100 bin kişide 489 olduğu kaydedilen açıklamada, oranın beş haftadır arttığı bildirildi. Açıklamada Avusturya, Belçika, Bulgaristan, Hırvatistan, Fransa, Almanya, Macaristan, Lihtenştayn, Litvanya, Lüksemburg, Hollanda, Norveç’te vaka artışları görüldüğü kaydedildi.

Birlik bilgilendirici görseller hazırladı



Öte yandan Kıbrıs Türk Tabipleri Birliği, ülkede son günlerde artış gösteren COVID-19 vakaları nedeniyle bireysel korunma tedbirlerine hazırlanan bilgilendirici görsellerle bir kez daha dikkat çekti.Görsellerde, bireylerin koronavirüsten korunmak için neler yapması gerektiği anlatıldı.Birlik Başkanı Özlem Gürkut yaptığı açıklamada, tedbirleri bir kez daha hatırlatmak ve konuya dikkat çekmek ihtiyacında olduklarını vurguladı.