Darbaz Başkanlığa aday

Güneşköy Muhtarı ve Güzelyurt Muhtarlar Birliği Başkanı Akay Darbaz Diyalog Gazetesi’ne yaptığı açıklamada KKTC Muhtarlar Birliği Başkanlığına aday olduğunu ve yapılacak seçim için çalışmalara başladığını söyledi. Güneşköy’e muhtar olduktan sonra sıkı bir şekilde köy için çalışmalar yaptığını ifade eden Darbaz, Güzelyurt Muhtarlar Birliği Başkanı olduktan sonra da Güzelyurt için önemli çalışmalar yaptıklarını belirtti. KKTC’deki 240 muhtarla bir araya gelip sorunlara hep birlikte çözüm bulmak istediğini ifade eden Darbaz, Muhtarların halkla belediyeler ve hükümetler arasındaki bir köprü olduğunu söyleyerek bu köprüyü daha da güçlendireceğini kaydetti. Darbaz Diyalog’a yaptığı açıklamada şunları kaydetti;



Akay Darbaz: “Aktiviteler yapmaya başladık”

“Güneşköy’ de muhtarlık yaptığım sürede göreve geldiğimden beri hiç durmadan ben, gönüllü ekibim ve köylümüzün yardımlarıyla köy için birçok eksiği tamamlamaya çalıştım. Engelli ve yaşlı vatandaşlarımızın bankalardan maaşlarını alıp evlerine teslim ediyoruz. Ekonomik durumu iyi olan kişilerin ve kurumların yapmış olduğu yardımları da adil ve düzenli olarak ihtiyaçlı kişilere dağıtımını yaptık. Bayram ve özel günlerde bu dağıtımı yapmaya devam ediyoruz. Kültür ve spor kulübünü çocuklarımız ve gençlerimiz için tekrar hayata geçirdik. Tüzüklerini yeniledik geliştirdik. Okçuluk satranç ve bunun gibi farklı aktiviteler yapmaya başladık”



“Köy için ciddi çalışmalar yaptık”

“Gençlerimizi kötü alışkanlıklardan uzak tutabilmek için bir hizmetimiz daha oldu. Ata sporumuz olan avcılığı farklı bir boyuta taşıyarak Avcılık Atıcılık ve Doğayı Koruma Derneği’ni kurduk. Bu kulübe, yine birçok kişi ve kurumun katkılarıyla ilk başta 1870 adet kitapla çok güzel bir kütüphane yaptık. Tertemiz binasını yaptık. İçerisine çocuklarımızın ihtiyaçlarını karşılayabileceği, meşrubatları içecekleri ve bunun gibi birçok şey ekledik. Ayrıca, köyümüzde bulunan 7 adet atıl tarihi köy çeşmelerinin, tümünü tamir ettik, bakımını yaptık ve kullanılır hale getirdik. Şu an bir tek sularının bağlanması kaldı”



“Tek bir ses olarak ulaşıyoruz”

“Köyümüz, bölgemiz ve ayrıca üreticilerimiz için geleneksel Nar Panayırını organize ettik ve hayata geçirdik. Bu yıl Pandemiden dolayı ara vermeyi doğru bulduk. Her yıl belli aralıklarla köy toplantıları yapıyoruz. Vatandaşlarımızla birlikte projeleri ve sorunları konuşup tartışıp kararlar alıyoruz. Katılımcı bir anlayış benimsiyoruz. Bölgemiz Güzelyurt’ta bölgesel muhtarlar birliğini kurmak, seçildikten sonraki hedeflerimden biriydi. Onun için de gerekli tüm çalışmaları kısa bir sürede tamamladım ve tüzüğümüzü hazırladım. Buradaki muhtarlarımızı bir araya toplayarak muhtarlar birliği için seçim yaptık. Bu birliği, tüm arkadaşlarımızın yönetimin bir yanında görev almak şartıyla kurduk. Hepimiz birlikte muhtarlar birliğini yürütmekteyiz. Toplantılarımızı düzenli yapıyoruz ve sürekli istişare halindeyiz. Hiçbir muhtarı ayırmıyor, dışlamıyoruz. Kaymakamlığımız olsun, Belediye ve Çevre Dairesi olsun bölgedeki köprü kurmamız gereken tüm kurumlarla da irtibat halindeyiz. Hep birlikte buradaki tüm muhtar arkadaşlarla sorunları çözüme ulaştırmaya çalışıyoruz. Gereken yerlere artık birliğimiz adına tek bir ses olarak ulaşıyoruz”



“Bağlarımızı güçlendirmek istiyoruz

“Artık biz tüm Kıbrıs’taki 240 muhtarla bir araya gelip, sorunlarımıza hep beraber çözüm aramak istiyoruz. Muhtarlar arasında aile ortamını yaratmak, paylaşmak, yardımlaşmak sorunlarınızı çözüme ulaştırmak ve bu bağlarımızı güçlendirmek istiyoruz. Muhtarlık makamı, tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de değerini bulmuyor. Merkezi hükümetler yönetsel gücü her noktasında ellerinde tutma eğiliminde olmuşlardır. Seçim dönemlerinde yerel yönetimlerin ne kadar önemli olduğunu sıkça dile getiren siyasi partiler, ne yazık ki seçim sonrası yeterince bir önem göstermediler. Oysa yerel yönetimlerin yurttaşlarla iç içe birimi muhtarlıktır. Muhtarlıkların hak ettikleri gerçek yeri elde etmeleri, tüm muhtarların birlikte mücadelesi ile mümkün olacaktır”



“İleriye gitmesi mümkün olamaz”

Muhtarlıkların asıl fonksiyonlarını yerine getirebildiğine inanmıyorum. Bazı muhtarlıkların çeşitli olanakları vardır ve etkin çalışıyorlar ama bu genele indirgenecek bir durum değil maalesef. Merkezi hükümetlerin muhtarlıklara bakışı bu noktada çok önemlidir. Muhtarlıklar bir toplumun çekirdeğidir. Bir toplumda çekirdek, ekonomik, sosyal ve ahlaken güçlü olmazsa bir bütün olarak ileriye gitmesi mümkün olamaz.



“Yardımlaşmanın dayanışmanın örgütleneceği yerdir”

Merkezi hükümetler muhtarlıkları bir tehdit olarak görmekten vazgeçtiği gün çok büyük adımlar atabileceğiz. Sağlıklı bir toplumun, muhtarlıkların ortaya koyacağı çaba ile doğrudan ilintili olduğunu düşünüyorum. Bireylerin birbiriyle olan ilişkisinin sağlıklı bir şekilde gelişmesine zemin hazırlayabilecek kurumsal yapı, muhtarlıklardır. Muhtarlıklar yardımlaşmanın dayanışmanın ilk örgütleneceği yerlerdir. Muhtarlıklar, merkezi yönetime ulaşmakta güçlük yaşayan yurttaşların merkezi yönetimlere bağını kuran yapılardır. Muhtarlar belediyelerle yurttaşların arasındaki köprüdür. Aslında muhtarların sorunları aktaran çözüm önerileri sunan yerlerdir.

Güncelleme Tarihi: 18 Ağustos 2020, 12:15