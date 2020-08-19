‘Önceliğim sağlık’

Çiğdem AYDIN

Meclis eski Başkanı Sibel Siber, 11 Ekim’de yapılacak Cumhurbaşkanlığı seçiminde aday olmayacağını açıkladı. Siber dün TV 2020’de ‘Güne Merhaba’ programına katılarak son gelişmeleri değerlendirdi.

Önceliğinin sağlık olduğunu belirten Siber şöyle dedi:

“Böyle bir ortamda bir sağlıkçı olarak ‘ben de adayım’ deyip bunun içine girmek yerine dışarıda kalıp daha realist değerlendirmeler yapmak ve yardımcı olabilmek için aday olmama kararı aldım. Elbette bu ülke için bir şeyler yapma isteğim ve inancım vardır. Toplum sağlığı böyle bir dönemde bir sağlıkçı olarak önceliğim olduğundan adaylık benim için yok.”

Coronavirüs önlemleri

Sibel Siber, hükümetin Coronavirüs önlemleri konusunda ise şunları söyledi:

“Başından beridir alınan kararlar bilimsel temelde olması gerekiyor dedik. Hızlı kararlar alınmalı ve uygulanmalı fakat bilimsellikten uzak olmamalı. Burada bizim ülkemize ya gemi ile ya uçak ile veya da Güney Kıbrıs’tan kara yolu ile girişler vardır. Şimdi siz elinizdeki verilere bakarak, ‘gemi ile gelenler pozitif çıkıyor, uçakla gelenler pozitif çıkmıyor’ şeklinde bir ayrım yapamazsınız. Ama ‘kalacağı yeri kesin adresi belli olanlar ve bu adreslerde konaklayacak olanların takibi ve kontrolü yapılabilecek olanlar’ şeklinde bir ayrım yapılabilirdi. Ama yolculuğa göre, gemide gelenler uçakta gelenler gibi bir ayrım mantık çerçevesinde de bilimsel çerçevede de doğru bir yaklaşım değildir. Bu tür kararları alırken altını doldurmalısınız ,halka doyurucu ve mantıklı bilimsel açıklamalar yapmalısınız. Oysa bu karar şöyle de bir durum yarattı; sosyo-ekonomik durumu iyi olanlar uçakla, sosyo-ekonomik durumu iyi olmayanlar da gemi ile yolculuk yapıyor . Bu yönüyle insanları ayırmak büyük yanlış. Devlet tarafından insanları bu şekilde ayıramazsınız. Merkezde toplum sağlığı olmalıdır. Bu karar eminim bir iki gün sonra yine değişecektir. Halkla iletişim zafiyeti ne yazık ki bu dönemde en çok hissettiğimiz şey oldu.”