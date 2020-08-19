Mesaj Rum liderine

Rum Hükümet Sözcüsü Kiriakos Kusios, Güzelyurt (Omorfo) göçmeni Rumları kabulünde yaptığı açıklamada, Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis’in Kıbrıs sorununun çözümü müzakerelerine devam etmeye hazır olduğunu söyledi.

Fileleftheros gazetesinin haberine göre Kusios, “Omorfo Belediye Meclisi” üyelerinden oluşan bir heyeti kabulünde yaptığı açıklamada, Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis’in Kıbrıs sorununun çözümü müzakerelerine devam etmeye hazır olduğunu iddia etti.

Kıbrıs Rum tarafının, müzakerelere Crans Montana’da kaldığı yerden devam etmeye hazır olduğu ancak Türk uyuşmazlığının buna müsaade etmediği iddiasında bulunan Kusios, Kıbrıs Rum tarafının bilindik tezlerini yineledi.

Gazete, sözde “Omorfo Belediye Başkanı” Viktoras Haciavraam’ın ise görüşmede, Omorfo kökenli Rumların görüşlerini içeren bir mektubu Anastasiadis’e iletilmek üzere Kusios’a sunduğunu belirtti.

Haciavraam “sorunun Türkiye’den kaynaklandığını bildiklerini ancak şu anda çözüme her zamankinden çok ihtiyaç olduğunu” belirterek “birçok kuşağın gelip geçtiğini ve artık en azından kurtarabileceklerini de kaybetmek istemediklerini” vurguladı.

Haciavraam, söz konusu mektubu hali hazırda BM Güvenlik Konseyi’nin beş daimi üye ülkesine ilettiklerini, BM Genel Sekreteri Antonio Guterres’e iletilmek üzere BM’ye de vereceklerini sözlerine ekledi.

Fransız uçakları



Gazete bir diğer haberinde ise, Kusios’un, Fransız savaş uçaklarının Güney Kıbrıs’a konuşlanması konusunda Türkiye ve KKTC’den gelen tepkilere ilişkin yaptığı açıklamaya da yer verdi.

Kusios, “hiçbir devlete ve de özellikle işgal altındaki topraklarımızda sözde faaliyet gösteren bir işgal oluşumunun tezlerine bağlı olmadıklarını” ifade ederek “Kıbrıs bağımsız, egemen ve AB ile BM’ye tam üye olan bir ülkedir” şeklinde konuştu.

Bölgede istikrarsızlık olmasını veya Kıbrıs’ı militarize etmeyi amaçlamadıklarını iddia eden Kusios, “ancak kendi çıkarlarımızı koruma hakkına sahibiz” şeklinde konuştu.