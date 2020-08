Çenesini kırıyordu

Hüseyin ÇİÇEK

Kadına karşı şiddet haberi bu kez Dipkarpaz’dan geldi. Yaşanan olayda 43 yaşındaki Nesim Turan’ın 26 yaşındaki eşini darp ettiği belirtildi. Zanlının eşiyle cinsel ilişkiye girmek istediği, reddedilince bu suçu işlediği iddia edildi. Turan’ın, eliyle genç kadının çenesini şiddetli şekilde sıkarak, darp ettiği ve şikâyet üzerine gözaltına alındığı kaydedildi. Darp edilen kadının can güvenliğinin olmadığını bildirdiği ve kadın sığınma evine yerleştirildiği belirtildi.

Can güvenliğim yok

Elde edilen bilgilere göre; olay geçtiğimiz Cuma günü meydana geldi. Zanlı Turan, cinsel ilişki talebini reddeden eşini darp etti. Eşinin çenesini sıkıp, başına vurduğu iddia edilen zanlı polise şikayet edildi. Olayın polise dün intikal etmesiyle, Nesim Turan dün İskele Kaza Mahkemesi’ne getirilerek, mahkemeden alınan 24 saatlik tutuklama emri gereği, İskele Polis Müdürlüğü hücrelerine yerleştirildi. Can güvenliği olmadığını, ailesinin yanına dönmek istediğini belirten ancak cebinde parası olmadığını bildiren genç kadın ise sığınma evine yerleştirildi. Polisin olay ile ilgili soruşturması sürüyor.