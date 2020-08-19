Maliyeti 450 TL

Kıbrıs Türk Emekliler Derneği, Devletin zatürre aşısı getirerek, 65 yaş üzeri ile kronik hastalığı olanlara aşı yapmasını talep etti.

Kıbrıs Türk Emekliler Derneği Genel Başkanı Mustafa Tolga yaptığı yazılı açıklamada, “Bu zor günlerde sabırlı ve anlayışlı olalım” dedikçe, hükümet ortaklarının her şeyi bırakıp seçimlere ve Covid-19’a kilitlendiği ileri sürdü.

Tolga“Gel gör ki Covid-19’da da başarılı olamamışlar ve her geçen gün hastalık yayılmıştır.

Bana göre toplum sağlığı açısından daha ciddi olmalıyız. Tüm dünya açılımdan yana tavır koymuş ancak tedbirlerini de almıştır. Bu konuya devlet ciddiyet ile yaklaşmalı ve alınan kararların uygulanmasını sağlamak lazımdır. Maske yasağı koyup sonra da Hükümet üyeleri dahil buna kimsenin uymaması kabul edilebilecek bir şey değildir. Lütfen bu konuda daha ciddi olalım ve alınan kararları uygulatalım” ifadelerini kullandı. Son günlerde herkese, özellikle 65 yaş üzerindekilere zatürre aşısı tavsiye edildiğini dile getiren Tolga, “Bu aşı da 450 TL’ymiş. Devlet emeklinin sağlık hizmetlerini karşılamak zorundadır. Bizim talebimiz devletin zatürre aşısını getirtmesi ve 65 yaş üzeri ile kronik hastalığı olanlara vermeleridir” dedi.