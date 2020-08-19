Parti kötü bitti

Suna ERDEN

Lefkoşa’da bir apartman dairesinde uyuşturucu içildiğine ve bir kişinin fenalaştığına dair ihbar alan narkotik ekipleri, sağlık görevlileriyle birlikte söz konusu adrese operasyon düzenledi. Polis, Abdülkadir Arıca’nın uyuşturucu kullandıktan sonra fenalaştığını gördü. Arıca ambulans ile hastaneye kaldırılırken, evde bulunan diğer zanlılar Serkan Ekinci, Muhammed Azgan ve Bayram Çolak tutuklanarak dün mahkemeye çıkarıldı.

Duruşmada olay aktarılarak, tutukluluk talep edildi. Soruşturmayı yapan polis, 18 Ağustos’ta saat 00.50’de alınan bir ihbar üzerine bir apartmanda zanlı Abdülkadir Arıca’nın şüpheli madde içip, kendinden geçtiğine dair bilgi alındığını ve daireye bir ekip ile sağlık görevlilerinin gittiğini anlattı.

Polis, zanlılar Abdülkadir Arıca, Serkan Ekinci ve Muhammed Azgan’ın ikametgâhta olduğunun belirlendiğini söyledi.

Zanlı Abdülkadir Arıca’nın 112 Acil Servis ekibi tarafından ilk muayeneden sonra hastaneye sevk edildiğini belirten polis, ikametgâhın yatak odasında uyuşturucu madde olduğuna inanılan ucu yanık sarma sigara bulunarak emare alındığını söyledi.

Evde zanlı Bayram Çolak’ın da ikamet ettiğinin öğrenildiğini ve apartmanda tespit edilerek tutuklandığını kaydeden polis, üzerinde yapılan aramada yarım gram ağırlığında sentetik cannabionid türü uyuşturucu madde bulunarak emare alındığını ifade etti.

Polis, aranan bir kişi olduğunu söyleyerek, zanlıların 3 gün tutuklu kalmasını talep etti. Mahkeme talebi kabul etti.