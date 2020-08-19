Kuzeyde 9, güneyde 8 yeni vaka

Kuzey Kıbrıs’ta son 24 saatte 9, Güney Kıbrıs’ta ise 8 yeni Coronavirüs vakasına rastlandı. Kuzeyde toplam vaka sayısı 230, güneyde ise bin 359’a çıktı.

Sağlık Bakanı Dr. Ali Pilli, son 24 saatte yapılan test sayısının bin 695 olduğunu, 9 pozitif vakaya rastlandığını, 7 kişinin taburcu edildiğini açıkladı.

Pilli, pozitif vakalardan 7 kişinin hava yolu, 2 kişinin deniz yoluyla ülkeye geldiğini kaydederek, Sağlık Bakanlığı ekipleri tarafından temaslı takibinin yapıldığını söyledi. Pilli, yapılan toplam test sayısının 99 932, toplam vaka sayısının 230, iyileşip taburcu edilen vaka sayısının da 154 olduğunu belirtti. Bakan Pilli, tedavisi devam eden vaka sayısının ise 72 olduğunu kaydetti.

Güneyde 8 yeni vaka

Güney Kıbrıs'ta ise son 24 saatte yapılan 4 bin 315 test sonucunda 8 yeni Covid-19 vakası belirlendi.

Toplam vaka sayısı bin 359'a ulaştı.