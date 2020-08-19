7 bin liraya bir can

Suna ERDEN

Lefkoşa’da yaşanan ve filmlere konu olacak olayda Sevil İleri isimli 29 yaşındaki kadın, kendinden ayrılmayan sevgilisi Sadık Akan’ı öldürmek için kiralık katil tuttu. İleri’nin planı, kiralık katil bulunmasına yardımcı olan Durmuş Kaya’nın polise giderek, her şeyi anlatmasıyla ortaya çıktı.

İleri ve Kaya’nın, Sadık Akan’ı öldürmesi için M.G. isimli bir şahısla anlaştıkları, 400 Euro ve 3 bin 200 TL nakit para verdikleri belirtildi. Bir can için ödenen paranın TL cinsinden toplamı 7 bin lirayı dahi bulmuyor.

Zanlılar Durmuş Kaya ile Sevil İleri, ‘adam öldürmek için gizli ittifak kurma’ suçundan dün mahkemeye çıkarıldı.

Soruşturmayı yapan polis, zanlılar Sevil İleri ve Durmuş Kaya’nın 2020 yılı Temmuz ve Ağustos ayları arasında bir şahısla anlaşma yapıp, Sadık Akan’ı öldürmek için gizli ittifak kurduklarını aktardı. Soruşturma memuru, olayın akabinde zanlı Durmuş Kaya’nın polise gelip, itiraf içerikli ifade verdiğini belirtti.

Polis, İleri’nin kendisinden ayrılmadığı gerekçesiyle Akan’ı öldürtmeye kalkıştığını belirtti.

Soruşturmanın yeni başladığını, alınacak ifadeler ve aranan bir şahıs olduğunu kaydeden polis, zanlıların 2 gün tutuklu kalmasını talep etti.

Rahatsız ediliyordum

Mahkemede söz hakkı alan Durmuş Kaya, “Kendi rızamla polise gittim. Sadık beni sürekli arayıp rahatsız ediyordu ve para istiyordu. Hatalıyım. Özür dilerim” dedi.

Aktarılan iddiaları değerlendiren mahkeme zanlılar hakkında 3 gün tutukluluk emri verdi.