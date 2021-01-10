Beşli konferans için geri sayım

Güney Kıbrıs Rum Yönetimi’nin, Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreterinin Kıbrıs Özel Danışmanı Jane Holl Lute’un yarın liderlerle gerçekleştireceği görüşmeye büyük önem verdiği ve ciddi hazırlıkların yapıldığı bildirildi.

Alithia gazetesi “Beşli Konferans İçin Geri Sayım Başlıyor” başlığı altında verdiği haberinde, BM Genel Sekreterinin Kıbrıs Özel Danışmanı Jane Holl Lute’un pazartesi yarın liderlerle yapacağı görüşmelerin saatlerinin kesinleştiğini yazdı.

Gazete, Lute’un yarın saat 10.30’da Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis’le görüşeceğini, 14.30’da ise Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’la bir araya geleceğini belirtirken, ana hedefin, beşli konferans için uygun ortamı hazırlamak olduğunu savundu.

Lute’un beşli konferans için uygun ortam hazırlama çabaları sürerken Türkiye ve Kıbrıs Türk tarafından yapılan açıklamaların “uzlaşmazlık resitali” sergilediğini iddia eden gazete, Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’ın, kapalı bölge Maraş’ın açılması konusunda yol haritası belirlemek için, atadığı komiteyle toplantı gerçekleştirdiğini yazdı ve Türkiye Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu’nun ise, iki devletli çözümün ilk olarak Anastasiadis tarafından önerildiği şeklindeki ifadesini yinelediğini aktardı.

Diğer gazeteler ise konuya ilişkin haberlerini şu başlıklarla yansıttı:

Fileleftheros: “Beşli Konferans İçin Şartlar Koyuyor – Tatar “Egemen Eşitlik” İlkesi Kabul Edilmeden Başka Konuları Görüşmeyeceğini Açıkladı – Çavuşoğlu İki Devlette Israrcı.

Haravgi: Lute-Anastasiadis Görüşmesi Pazartesi Sabahı – Çavuşoğlu: İki Devletli Çözüm Sadece Bizim Fikrimiz Değil – Tatar Beşli Konferansta İki Eşit Devletin İşbirliğini Önerecek.

Politis: İki Devletli Çözüm Taktik Mi Esas Mı?.