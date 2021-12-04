Dava başlıyor

Suna ERDEN

Girne’de faaliyet gösteren Les Ambassadeurs Casino’da meydana geldiği iddia edilen darp, soygun, zorla alıkoyma suçlarıyla ilgili davanın seyri yine değişti. Savcılık dün itibarıyla sanıkların dava dosyasını hazırlayıp, yargı sürecini hızlandırdı.

Halil Falyalı, Serkan Beyar, Hakan Atıcı, Türkistan Gülce ve Sedat Aktaş dün yeniden mahkemeye çıkarılırken, dava sürecinin hızlı başlamasından dolayı savunma teminat değişikliği talebini geri çekti.

Bu nedenle dün yapılması beklenen teminat duruşması gerçekleşmezken, yargı sürecinin ilk celsesi yapıldı.

Zanlılar adına avukatlar Mustafa Şener ve Mustafa Asena hazır bulundu.



Mustafa Asena, savcılığın dün itibariyle müvekkilleri aleyhine dava getirdiğini, bu nedenle olguların değiştiğini söyledi.Asena, dava sürecinin başlayacak olmasından dolayı teminat değişikliği talebini geri çektiklerini söyledi.

Savcı: Tanık Corona oldu

Savcı Ali Hidayet ise zanlılar aleyhinde dava dosyalandığını ifade ederek, ithamın yapılması ve ön duruşmaların başlaması için mahkemeden bir süre belirlemesini talep etti. Hidayet davanın birinci tanığı olan Turgut Katırcı’nın önceki gün Coronavirüs teşhisiyle pandemi oteline götürüldüğünü, son testinin 10 Aralık tarihinde yapılacağını, negatif çıkması halinde yeniden cezaevine gönderileceğini ifade ederek, gün belirlenmesini istedi.

Yargıç Hazan Aksun, savunmanın teminat değişikliği talebinin geri çekilmesine emir verirken, itham ve ön duruşmaların başlaması için davayı 10 Aralık 2021 tarihine erteledi.



