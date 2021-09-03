Zanlı sayısı 3 oldu

Suna ERDEN

Ünlü sanatçı Bülent Ersoy'un Bafra’da bir otelde vereceği konser için ülkeye gelen 21 kişilik ekibe sahte PCR testi hazırladığı gerekçesiyle tutuklanan İskele Belediyesi Sağlık Şubesinde görevli ve PCR testleri sorumlusu Yılcay Takar, suç ortağı Mehmet Öz’ün ardından Süleyman Leventoğlu da tutuklandı. Süleyman Leventoğlu’nun Ersoy’un konser vereceği otelin casinosunda müdür olarak çalıştığı, Takar’ın itiraflarının ardından tutuklandığı belirtildi.

Duruşmada iddiaları aktaran polis, zanlıların ‘evrak sahteleme, sahtelenmiş evrakı tedavüle sürme, sahte davranışla kayıt temini ve sahte davranışla kayıt temin etmeye teşebbüs etmek’ suçlamalarıyla mahkemeye çıkarıldıklarını belirtti.

Polis, 21 kişilik orkestra ekibinin 30 Ağustos 2021 tarihinde Bülent Ersoy’un Bafra’da faaliyet gösteren bir otelde vereceği konserde görev almak üzere KKTC’ye geldiklerini söyledi.

Polis, zanlıların saat 09.15 sıralarında Ercan Havalimanı’nda ülkeye giriş yapabilmek için PCR testi ibraz ettiklerini ifade etti.

Polis, zanlıların KKTC Sağlık Bakanlığı’na ait gibi gösterilen 26 Ağustos tarihli sahte PCR testlerini ibraz etmeleri üzerine alıkoyulduklarını ifade etti.

Polis, yapılan soruşturma sonucu sahte testlerin Yılcay Takar ile Mehmet Öz tarafından WhatsApp üzerinden orkestra şefi Onur Özelçağlayan’a gönderdiklerini, onun da orkestra ekibine ulaştırdığını açıkladı.

Polis memuru şu anda tutuklu olan Yılcay Takar’ın ek ifade verdiğini; zanlı Süleyman Leventoğlu’nun kendisini arayıp, casinoya çağırdığını, ilgili kişilerin PCR işlemlerinin hızlandırılmasını istediğini ve o şahısların kimlik fotokopilerini aldığını itiraf ettiğini belirtti.

Polis mesele ile ilgili olarak başlatılan soruşturmanın devam ettiğini, aranan emareler, alınacak ifadeler olduğunu belirterek, Süleyman Leventoğlu’nun bir gün süreyle tutuklu kalmasını talep etti.

Mahkeme talebi kabul etti.