Lubbab üzüldü

Suna ERDEN

Girne’ye bağlı Esentepe'de Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğü ekipleri tarafından düzenlenen operasyonda 65 gram hintkeneviri türü uyuşturucu ve 200 adet extacy hapla yakalanan Abdullah Wahabi ile Muhan Al Lubbab hakkındaki dava dün karara bağlandı.

Girne Ağır Ceza Mahkemesi’nde yargılanan sanıklardan Wahabi bir yıl hapis cezasıyla kurtulurken, 65 gram uyuşturucunun yanı sıra extacy hap satın aldığı belirlenen Lubbab 3 yıl hapse mahkum edildi.

Kararda öncelikle olgular aktarıldı. Narkotik ekiplerinin 5 Ağustos 2020 tarihinde saat 15.00 sıralarında Esentepe’de Turkuaz Sitesi yakınlarında şüpheli görülen Abdullah Wahabi’nin üzerinde arama yaptığı belirtildi. Yapılan aramada sanığın şortunun cebinde 5 gram hintkeneviri ele geçirildiği aktardı. Daha sonra Wahabi ile Muhan Al Lubbab’ın birlikte kaldıkları evde arama yapıldığı; 53 gram hintkeneviri ile 200 adet uyuşturucu hap bulunduğu anımsatıldı.

Uyuşturucu suçları arttı

Sanıklar hakkındaki kararı okuyan Kıdemli Yargıç Kürşad, uyuşturucu suçlarının giderek yaygınlaştığına vurgu yaptı. Kürşad, ele geçirilen 65 gram hintkeneviri türü uyuşturucunun en basit tür olmasına rağmen miktarın azımsanmayacak bir oranda olduğunu söyledi. Kürşad, ancak sanık Wahabi’nin 65 gram uyuşturucu maddeyi kişisel kullanımı için tasarruf ettiklerine kanaat getirdiklerini söyledi. Kürşad, Muhan Al Lubbab’ın ise tasarrufunda hem uyuşturucu madde hem de 200 adet extacy hap bulunduğunu ifade etti.

Ceza ayrımına gidildi

Uyuşturucu hapların tehlikeli türler arasında yer aldığını, ele geçirilen miktarın da fazla olduğunu belirten Kürşad, bu nedenle sanıklara ceza verirken, ayrıma gitmeyi uygun ve adil bulduklarını söyledi. Kıdemli Yargıç Rauf Kürşad, Abdullah Wahabi’yi 65 gram uyuşturucu alma ve tasarrufu suçlarından bir yıl hapse mahkum ettiklerini açıkladı. Yargıç, Muhan Al Lubbab ise 65 gram uyuşturucu ve 200 adet hap alma ve tasarrufu suçlarından 3 yıl hapse mahkum ettiklerini belirtti.