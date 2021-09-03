Çocuk parkında kirli pazarlık

Hüseyin ÇİÇEK

Aldığı ihbarı değerlendiren Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğü ekipleri Gazimağusa’da çocuk parkında yapılan uyuşturucu alışverişine baskın yaptı. Operasyonda 111 adet extacy türü uyuşturucu hap ele geçirildi, Elijah Tatobi Olajunmok ile Emeka Agustine Ike isimli zanlılar gözaltına alındı. Zanlılar polisteki sorgularının ardından hastaneye götürülerek, PCR testi yapıldı. Ancak sonuçlar dün belli olmadığı için zanlıların gıyabında tutukluluk duruşması yapıldı.

Mahkemede olguları aktaran polis memuru Cüneyt Arkın, 1 Eylül tarihinde saat 15. 30'da Narkotik tarafından alınan bilgide Sosyal Konutlar bölgesindeki Ali Mahir Parkı'nda uyuşturucu alışverişi yapılacağının öğrenildiğini açıkladı.

Aynı gün parka gidildiğinde, şüpheli olarak 2 siyahi şahsın tespit edildiğini belirten Arkın, şahısların yanlarına gidildiği sırada, Elijah Oluwatatobi Olajanmak’ın elindeki sigara paketini yere attığının görüldüğünü açıkladı.

Zanlı Olajanmak'ın beraberindeki Emeka Agustine İke ile birlikte alıkonulduğunu söyleyen Arkın, yere atılan sigara paketi içerisinde yapılan kontrolde 100 adet MDMA türü uyuşturucu hap bulunup emare olarak alındığını ifade etti.

Zanlı Olajanmak'ın üzerinde yapılan aramada ise tasarrufunda bulunan çantada kağıda sarılı hap parçalarının bulunduğunu söyleyen Arkın, zanlı İke'nin üzerinde yapılan aramada ise pantolonun cebinde 11 adet yine MDMA türü uyuşturucu hap bulunarak emare alındığını söyledi.

Zanlılardan yapılan soruşturmada her ikisinin de söz konusu hapları 2 ayrı şahıstan aldıklarını itiraf ettiklerini belirten Arkın, soruşturmanın yeni başladığını, aranan şahısların olduğunu belirterek, bir gün süre istedi.

Mahkeme, yürütülen soruşturmanın selameti açısından zanlıların bir gün poliste tutuklu kalmasına karar verdi.