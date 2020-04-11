Davaları ileride

Girne’ye bağlı Dağyolu bölgesinde gerçekleştirilen operasyonda uyuşturucu ile yakalanan Arzu Yazıcı ile Bulut Sarıdoğan hakkındaki soruşturma tamamlandı. Zanlılar dün teminat talebi ile mahkemeye çıkarıldı.

Soruşturmayı yapan polis, operasyonun 6 Nisan 2020 tarihinde Dağyolu’nda gerçekleştirildiğini söyledi. Polis, zanlıların birlikte tespit edildiği evde yapılan aramada metal öğütücü, içlerinde uyuşturucu madde kalıntısı olan elle sarılmış sigara izmaritleri, şeffaf naylon içerisinde 4 gram metamfetamin, uyuşturucu madde içiminde kullanılan kırık ampul ve metal boru, çekyatın altında 13 hap ile parçaları, 3 gram hintkeneviri bulunduğunu belirtti.

Polis, zanlı Yazıcı’nın aracında yapılan aramada ise gözlük bölümünde folyo kâğıdına sarılı bir gram hintkeneviri türü uyuşturucu bulunduğunu ifade etti.

Uyuşturucuyu, Sarıdoğan’dan almış

Polis memuru, zanlı Arzu Yazıcı’nın ifadesinde methamfetamin ve hintkeneviri türü uyuşturucu maddeleri 5 Nisan tarihinde zanlı Bulut Sarıdoğan’dan aldığını itiraf ettiğini söyledi.

Polis memuru, soruşturmanın tamamlandığını belirterek, zanlıların teminata bağlanmasını talep etti.

Mahkeme, 30 bin TL’lik kefalet senedi ile 100 bin TL değerinde şahsi kefalet senedi imzalanması şartları ile zanlıların tutuksuz yargılanmalarına emir verdi.