Hasret sona erdi

Ömer KADİROĞLU

Diyalog tv2020’nin adada bir ilk olarak gerçekleştirdiği ‘Halk Meclisi’ programı uzun bir aradan sonra Aslanköy’de vatandaşla buluştu.

Diyalog Medya Genel Yayın Yönetmeni Reşat Akar’ın, Akçay Muhtarı Uğur Dereliköylü ile düğün salonunda gerçekleştirdiği programa Aslanköy Muhtarı aynı zamanda Hayvan Üreticileri ve Yetiştiricileri Birliği Başkanı Adil Onalt, Mesarya Belediye Başkanı Ahmet Latif, Kalavaç köyü eski muhtarı Ömer Meraklı, birçok üretici ve bölge halkı katıldı.

Canlı yayınlanan ve sosyal medya platformlarında da yer alan program yoğun izlenme aldı. Sanatçı Cem Akkoç’un klarnet dinletisiyle başlayan programın açılışında konuşan Akar, uzun süreden beri vatandaşların Halk Meclisi’nin yeniden yapılmasını talep ettiklerini ifade etti.

Akar, bu programın başlamasının seçimlerle ilgilisinin olmadığını belirterek, “Amacımız, halkın ve bölgenin sorunlarını seviyeli bir şekilde tartışmak ve yetkililere ulaşmasına yardımcı olmaktır” dedi.

En çok izlenen program

Aslanköy Muhtarı ve Hayvan Üreticileri ve Yetiştiricileri Birliği Başkanı Adil Onalt da yaşanan sıkıntıları anlattı. Hayvan üreticilerinin ciddi sorunlar yaşadığını ifade eden Onalt, birlik olarak çözüm bulmaya çalıştıklarını ve mücadele verdiklerini belirtti. Onalt, yetkililerin üreticilerin sorunlarına yeterince eğilmediğini de dile getirdi. Halk Meclisi Programının yeniden başlamasının kendilerini mutlu ettiğini belirten Onalt, “Halk Diyalog Medya’ya güven duyuyor. Halk Meclisi yayınlandığı dönemlerde en çok izlenen programdı. Yeniden başladığına göre yine en çok izlenen program olacak. Umarın canlı yayında aktardığımız sorunları yetkililer dikkate alır” dedi.

Özlemiştik

Mesarya Belediye Başkanı Ahmet Latif de Halk Meclisi Programını özlediklerini, yeniden başlamasından dolayı mutlu olduklarını söyledi.

Latif, program aracılığıyla sorunların yetkililere iletildiğini ve bundan sonraki süreçte bu programın aralıksız devam etmesini dilediklerini söyledi.

Latif, bölgesindeki çevre ve diğer sorunların çözümü için devletten destek beklediklerini ifade etti.

Sorunlar aktarıldı

Programda söz alan üreticiler ve vatandaşlarda sorunlarını aktardı. Üreticiler, harnup hasadında ve fiyat belirlenmesinde yaşanan sıkıntıları, hayvancılıkta artan maliyetleri aktardı. Vatandaşlar ise yollardaki sorunlara, hastanelerdeki sıkıntılara, ilaç eksikliğine dikkat çekerek, yetkililerden çözüm beklediklerini söyledi.