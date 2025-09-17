Yargısı ileride

Hüseyin ÇİÇEK

Gazimağusa Çalışma Dairesi’nde kıdemli memuru olarak çalışan ön izin çıkarmak için yaklaşık 600 bin TL ve 19 bin 500 TL değerinde 10 adet konser bileti rüşvet aldığı ileri sürülen İ.Ş., dün teminat maksatlı mahkeme huzuruna çıkarıldı.

Mahkemeye meselenin olgularını aktaran polis memuru Mehmet Gültekin Sancar; 31 Temmuz 2025 tarihinde Mali Şube’ye başvuran şikayetçinin, mahkeme huzurunda bulunan ve Gazima-ğusa Çalışma Dairesi’nde kıdemli çalışma memuru olarak görev yapan zanlının, 2025 yılı içeri-sinde, görevinin sağlamış olduğu yetkiyi kötüye kullanarak, ülkeye getirmek istediği yabancı uyruklu şahıslara ret verip, izin verilmeyeceği veya zamanında verilmeyeceği intibası yarattığını ve menfaat amaçlı, 7 bin Euro, 270 bin TL nakit para ile 19 bin 500 TL değerinde 10 adet konser bileti temin ettiğini anımsattı.

Zanlı hakkında yürütülen soruşturmanın sürdüğünü, ancak zanlının etki edebilecek pozisyonda olmadığını bildiren polis, mahkemeden uygun teminat talep etti. Mahkeme; zanlının, 90 bin TL nakdi kefalet ödemesi ve KKTC vatandaşı 2 kefilin, 700’er bin TL şahsi kefalet senedi imza et-mesi şartıyla davaları görüşülünceye kadar serbest bırakılmasına emir verdi.