İfadeler alınıyor

Suna ERDEN

Merkezi Cezaevi’nde görevli gardiyanlar tarafından yapılan rutin kontrollerde damda bulunan uyuşturucu madde ve cep telefonları ile ilgili tutuklanan Emrah Özdemir, Hasan Boncuk, Mehmet Kırdar, Salih Kahraman ve İbrahim Özdemir hakkındaki soruşturma devam ediyor.

Zanlılar dün ek süre talebi ile yeniden mahkemeye çıkarıldı. Duruşmada soruşturmanın devam ettiği, mesele ile ilgili ifadelerin alındığı belirtildi.

Soruşturmayı yapan polis, cezaevinin damında çorap içerisinde 4 gram hintkeneviri, 7,5 gram sentetik cannabinoid, 3 adet uyuşturucu hap, 27 adet eroin içeren hap, 3 adet cep telefonu, şarj cihazı, şarj cihazı adaptörü, şarj kablosu ve 3 adet oyun fişi bulunduğunu anımsattı.

Polis, yapılan soruşturma sonucu cezaevinde bulunan mahkûm Çağlar Özertural’ın isteği doğrultusunda Mehmet Ali Doğan, Ertuğ Kılıç, Yücel Ok, Muharrem Özertural’ın telefonları cezaevine götürmesi için Emrah Özdemir’e verdikleri ve zanlının da telefonların yanına uyuşturucu maddeleri de koyarak Çağlar Özertural ve Münür Orçun Bolcanlı’nın alması için dama attığının tespit edildiğini aktardı.

Zanlıların evinde de arama yapıldı

Polis zanlıların evinde yapılan aramada, Emrah Özdemir’in ikametgâhında cezaevinde bulunan uyuşturucuların sarılı olduğu naylonun diğer yarısının bulunarak emare alındığını belirtti.

Polis, mahkûmlar Çağlar Özertural, Duran Gül ve Münür Orçun Bolcanlı’dan alınan ifadelerde uyuşturucu maddelerin zanlılar Salih Kahraman ve Mehmet Kırdar’ın da tasarrufundan geçtiğinin tespit edildiğini söyledi.

Polis memuru zanlı Kahraman’ın uyuşturucu maddeleri cezaevinin yakınlarına sakladığını daha sonra dama atıldığını ifade etti.

İbrahim Özdemir’in ise sadece cep telefonlar ile bağlantısının tespit edildiğini kaydeden polis, soruşturmanın devam ettiğini, alınacak ifadeler olduğunu belirterek, zanlıların 7 gün daha poliste tutuklu kalmasını talep etti. Mahkeme talebi kabul etti.

5 zanlı teminata bağlandı

Polis soruşturması kapsamında tutuklanan ilk zanlılardan Mehmet Ali Doğan, Ertuğ Kılıç, Yücel Ok, Muharrem Özertural ve Havva Özdemir’in uyuşturucu ile bağının tespit edilemediği, sadece cezaevine yasak eşya sokmak suçundan yakalandıkları belirtilmişti. Mahkemeye çıkarılan zanlılardan 5’i teminatla serbest bırakılmıştı.

Güncelleme Tarihi: 11 Nisan 2020, 11:28