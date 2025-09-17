Tedbirler artırıldı

Okulların açılmasıyla birlikte Polis Genel Müdürlüğü (PGM) tarafından uygulanmaya başlayan “Güvenli Okul Projesi” kapsamında okul çevrelerinde trafik ve asayiş tedbirleri artırıldı.

Polis, dün Lefkoşa’da Türk Maarif Koleji ve Şht. Hüseyin Ruso Ortaokulu çevresinde dron destekli denetim yaptı.

Denetimde dronla çevre taraması, havadan güvenlik kontrolü yapıldı.

Okul önlerinde trafik tedbirleri kapsamında, yaya güvenliği ve öğrenci taşımacılığı yapan toplu taşıma araçlarına yönelik ülke genelinde denetimler de artırıldı.

Trafik ekipleri tarafından, öğrenci taşımacılığı yapan toplu taşıma araçlarına yönelik sabah ve öğle saatlerinde denetimler yapıldı.

Öğrenciye sigara satan işletmeciye yasal işlem

Güvenlik tedbirleri kapsamında, okul çevrelerinde bulunan “sigara/tütün ürünleri” satışı yapan market ve büfelere yönelik denetimler de artırıldı.

Bu kapsamda, polis, 18 yaşından küçük bir öğrenciye sigara satışı yaptığı tespit edilen bir market işletmesini tespit ederek aleyhinde yasal işlem başlattı.

Proje kapsamında polis, Milli Eğitim Bakanlığı, okul yönetimi ve okul aile birlikleri ile işbirliği içerisinde, uzman polis ve eğitmenler tarafından trafik güvenliği, madde bağımlılığı, güvenli internet, siber zorbalık, akran zorbalığı ve çocukların suça sürüklenmesinin önlenmesi konularında, öğrenci, veli ve okul yönetimlerine yönelik seminerler düzenlenmesi planlanıyor.