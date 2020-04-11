Polis şaştı kaldı

Suna ERDEN

Merkezi Cezaevi’nin damında bulunan cep telefonu ve uyuşturucuyla ilgili önceki akşam gözaltına alınan Hasan İşkinat’ın evinde yapılan aramada bulunanlar polisi şaşırttı.

Cezaevine sokulan cep telefonlarından biri için maddi destek verdiği tespit edilen Hasan İşkinat’ın evinde göz yaşartıcı sprey, kar maskesi, koli bandı, 2 çift siyah eldiven, bayan çorabı ve plastik kelepçeler ele geçirildi.

Polis, bulunan eşyaların daha önce soygunda kullanıldığını tahmin ederken, zanlı dün tutuklama talebi ile mahkemeye çıkarıldı.

Soruşturmayı yürüten polis, 30 Mart 2020 tarihinde cezaevinin damında bulunan uyuşturucu ve cep telefonları ile ilgili yapılan soruşturma sonucu zanlının tespit edildiğini ifade etti.

Polis, zanlının cezaevine sokulan 3 cep telefonundan biri için maddi katkı yaptığını söyledi. Zanlının Lapta’da gözaltına alındığını kaydeden polis, evinde yapılan aramada daha önce soygunda kullanıldığı tahmin edilen göz yaşartıcı sprey, kar maskesi, koli bandı, 2 çift siyah eldiven, bayan çorabı, plastik kelepçeler bulunarak, emare alındığını belirtti.

Soruşturma başlatıldığını, alınacak ifadeler ve incelenecek kanıtlar olduğunu kaydederek, zanlının 3 gün tutuklu kalmasını talep etti. Mahkeme talebi kabul etti.