Eski şifresini kullandı

Hüseyin ÇİÇEK

Gazimağusa’da üniversite sistemine girerek not değişikliği yapan 59 yaşındaki A.D. sahtecilik suçlamasıyla mahkemeye çıkarıldı. Zanlının, kızının başarısız olduğu dersi geçer notla değiştirdiği, olayın üniversite yönetimi tarafından fark edilmesinin ardından polise bildirildiği öğrenildi.

Polis memuru Hasan Söker mahkemede verdiği ifadede, zanlı A.D.’nin Doğu Akdeniz Üniversitesi’nde Yazılım Mühendisliği bölümünde amir olarak görev yaptığı, 2020 yılında emekliye ayrıldığı halde görev döneminde kendisine verilen erişim şifresini kullanmaya devam ettiği bilgisini paylaştı. Söker, zanlının 3 Ocak 2025 tarihinde üniversitenin yazılım sistemine girerek, öğrenci olan kızının altı dönemdir F aldığı dersin harf notunu C- olarak değiştirdiğini aktardı. Polis, olayın üniversite yönetimi tarafından geçtiğimiz gün fark edilerek polise bildirildiğini, yapılan incelemede öğrencinin ilgili dersten daha önceki tüm dönemlerde başarısız olduğunun tespit edildiğini belirtti. Soruşturmanın tamamlandığını kaydeden polis, zanlının teminata bağlanmasını talep etti.

Huzurundaki olguları değerlendiren Yargıç; zanlının 50 bin TL nakdi kefalet yatırmasına, ayrıca 2 KKTC vatandaşının 700’er bin TL şahsi kefalet göstermesi şartıyla yargılanıncaya kadar serbest bırakılmasına emir verdi.



