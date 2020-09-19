Davaları ileride

Suna ERDEN

Girne’ye bağlı Karaoğlanoğlu’nda park halindeki araçta kendilerinden geçmiş bir şekilde tespit edilen, yapılan aramada tasarruflarında uyuşturucu madde bulunan Nijeryalı üniversite öğrencileri Ignatıus Ochıagha (30) ile Ernest Okeke (29) hakkındaki soruşturma tamamlandı. Zanlılar yeniden mahkemeye çıkarıldı.

Soruşturmayı polis, zanlıların 11 Eylül 2020 tarihinde saat 23.50 sıralarında Karaoğlanoğlu Caddesi üzerinde park halinde bulunan ZPJ 664 plakalı araçta kendilerinden geçmiş bir şekilde devriye gezen ekipler tarafından tespit edildiklerini söyledi. Polis, zanlıların kullanımındaki araçta arama yapıldığını; kâğıda sarılı yarım gram sentetik cannabinoid ve içilmiş uyuşturuculu sigara bulunduğunu açıkladı.



Polis, iki zanlının suçüstü tutuklandığını ve haklarında soruşturma başlatıldığını belirtti. Polis, zanlıların mahkemeye çıkarılarak haklarında toplam 6 gün tutukluluk emri alındığını, bu süre içerisinde soruşturmanın tamamlandığını söyledi.Polis, üniversite öğrencisi olan zanlıların teminata bağlanmasını talep etti.Mahkeme her iki zanlının da 5 bin TL nakit teminat yatırmasına emir verdi.