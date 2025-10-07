Gemikonağı’ndan Lefke’ye doğru seyir halinde olan van aracın sürücüsü 59 yaşındaki Yılbay Işıktan aniden rahatsızlanarak, direksiyon hakimiyetini kaybetti. Kontrolden çıkan araç bir bahçenin taş duva-rına çarparak durabildi. Baygın bir şekilde hastaneye kaldırılan Işıktan, tüm müdahalelerine rağmen hayatını kaybetti. Işıktan’ın kesin ölüm nedeninin yapılacak otopsiden sonra belirleneceği açıklanırken, kalp krizi şüphesi üzerinde durulduğu öğrenildi.

Polis Basın Subaylığından alınan bilgilere göre; dün saat 13.40 sıralarında Gemikonağı’ndan Lefke isti-kametine doğru seyreden GP 895 plakalı van araç, Mehmet Akif Caddesi üzerinde ilerlediği sırada sürücüsünün rahatsızlanması sonucu kontrolden çıktı. Direksiyon hakimiyetini kaybeden sürücü Yıl-bay Işıktan’ın kullandığı araç, Lefke eski mezarlık yolu yakınlarında yolun sağında bulunan bir bahçenin taş duvarına çarparak durabildi. Çarpmanın ardından baygın halde bulunan sürücüye, olaya tanık olan vatandaşlar ilk müdahaleyi yaptı. Olayın hemen ardından bölgeye Lefke Karakolu’na bağlı polis ekipleri, Güzelyurt Trafik Şubesi ekipleri ve Cengiz Topel Hastanesi’ne bağlı ambulans yönlendirildi. Sağlık ekiplerinin araç içerisinde yaptığı ilk müdahalenin ardından Işıktan, ambulansla Cengiz Topel Hastanesi’ne kaldırıldı. Ancak doktorların tüm müdahalelerine rağmen Yılbay Işıktan kurtarılamadı ve yaşamını yitirdi. Olay yeri inceleme ekipleri de kazanın kesin nedeninin belirlenebilmesi için bölgede detaylı inceleme yaptı.