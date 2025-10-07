Devletin ismi de değişecek

Cumhuriyet Meclisi, Hukuk, Siyasi İşler, Dış İlişkiler ve Savunma Komitesi dün toplanarak, Kıbrıs Sorununa ‘İki devletli çözüm’ konusunda hazırlanan karar önerisini ele aldı.

Komite üyelerinin yanı sıra çok sayıda milletvekili ve bakanın da katıldığı toplantıda tasarı etraflıca ele alındı.

Muhalefetin tepki gösterdiği karar önerisinin yarın yeniden görüşülmesi ve komitede onaylanması bekleniyor.

tv2020’de Gündem Özel programına katılan YDP Genel Başkanı Erhan Arıklı, federasyon yerine ‘iki devletli’ çözüm önerisinin geç kalınmış bir adım olduğunu söyledi. Arıklı, bunun Kıbrıs Cumhuriyeti Garantörlük haklarını ortadan kaldıracak bir adım olmadığını belirtirken, seçimlerden sonra devletin adının da değişeceğini söyledi. Arıklı, Cumhurbaşkanlığı seçiminden sonra erken genel seçim için tarih belirleneceğini kaydetti.

Komite toplandı

Hukuk, Siyasi İşler, Dışilişkiler ve Savunma Komitesi, “Kıbrıs Sorununa İki Devletli Çözüm Konusunda Karar Önerisi” görüşmek üzere dün saat 10.30’da toplandı. Ulusal Birlik Partisi (UBP) Milletvekili Yasemin Öztürk başkanlığındaki toplantıda, Komite Başkan Vekili, Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Milletvekili Ongun Talat, Komite Üyeleri; UBP Milletvekilleri Hasan Küçük ve Hasan Taçoy ile CTP Milletvekili Ürün Solyalı yer aldı.

Komite toplantısına ayrıca, Cumhuriyet Meclisi Başkan Vekili ve Meclis Başkan Yardımcısı Fazilet Özdenefe, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Oğuzhan Hasipoğlu, CTP Milletvekilleri Erkut Şahali, Fikri Toros ve Sami Özuslu ile Bağımsız Milletvekili Jale Refik Rogers katıldı.

Komitede, UBP Grubu’na bağlı bazı milletvekilleri, Demokrat Parti (DP) milletvekilleri, Yeniden Doğuş Partisi (YDP) Başkanı Erhan Arıklı ve Lefkoşa Bağımsız Milletvekili Hasan Tosunoğlu tarafından sunulan Karar Önerisi ele alındı.

Ancak söz konusu Karar Önerisinin ivediliği bulunmadığından üçüncü görüşmesi bir sonraki toplantıda yapılacak.

Bu karar önerisi aslında geç alındı

Komite toplantısının ardından tv2020’ye açıklamalarda bulunan Bakan Arıklı, karar önerisi ve sürece ilişkin şunları ifade etti:

“Bu karar önerisi aslında geç alındı. 18 Temmuz 2024’te Türkiye Büyük Millet Meclisi benzer bir karar almıştı. O kararda federasyon tezinin sona erdiği ve iki devletli çözümün gündeme geldiği belirtiliyordu. Biz de buna uygun olarak aynı tarihte benzer bir karar geçirmeye çalıştık, ancak CTP’nin oy vermeyeceği anlaşılınca süreci uygun bir zamana bıraktık. Şimdi vakti geldi. Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın BM’de ‘federasyon tükendi, KKTC’yi tanıyın’ çağrısının ardından bizim de adım atmamız gerekiyordu. Komitede tasarı görüşüldü ve oy çokluğuyla Çarşamba günü yeniden görüşülmesi kararlaştırıldı.”

Arıklı, kararın uluslararası alanda ciddiye alınabilmesi için toplumda tek bir görüş etrafında birleşilmesi gerektiğini vurguladı.

Kosova örneğine değinen Arıklı, “Sırplarla yaşanamayacağı konusunda hükümet ve muhalefet ortak karar aldı. Bizde ise bir taraf federasyon diyor, biz iki devletli çözüm diyoruz. Böyle olunca dünya bizi ciddiye almıyor. Umarız CTP de bizimle aynı noktaya gelir” dedi.

Güneydeki garantörlük askıda

Garantörlük haklarıyla ilgili soruya yanıt veren Arıklı, Kıbrıs’ın 1974 sonrası bölünmesine dikkat çekti:

“1974 Barış Harekâtı’ndan sonra ada ikiye bölündü. Kuzeydekiler güneye, güneydekiler kuzeye geçti. Türkiye, adadaki Türklerin garantörüdür. Güneydeki garantörlük hakkı fiilen ortadan kalkmıştır. Güney, birçok askeri işbirliği anlaşması yaptı; bu garantörlük anlaşmalarına uygun değildir. Türkiye’nin garantörlük hakkı kuzeyi kapsıyor, güneydeki garantörlük askıda.”

Devletimizin adından ‘kuzey’ ibaresi çıkarılmalı

Arıklı, iki devletli çözüm politikası kapsamında devletin adının değişeceğini belirterek, “Kuzey kavramı, devletin adından çıkarılmalıdır. Bu kavram ikiye ayrılmışlığı vurguluyor. Güneye Kıbrıs Cumhuriyeti deniliyor. Annan Planı’nda bize ‘Kıbrıs Türk Devleti’ adı verildi. Bu ismin gündeme gelmesi gerekiyor ve er ya da geç değişiklik yapılacaktır” dedi.





Güncelleme Tarihi: 07 Ekim 2025, 09:44