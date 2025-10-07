TIR’a saklandı

Hüseyin ÇİÇEK

Gazimağusa’da geçtiğimiz hafta meydana gelen silahlı saldırı teşebbüsüyle ilgili tutuklu sayısı 6’ya yük-seldi.

Bir eğlence mekanının önünde duran M.Ö.S.’ye ateş açmaya kalkışan D.K. (E-22) , suç ortağı E.D.(E-23), karşı hamle olarak tetikçilere kurşun sıkan M.Ö.S. (E-41) ve delilleri yok ettiği öne sürülen P.A.G.’nin ardından C.A.A. (E-19) ve Ü.Y. (E-45) de tutuklandı.

Polis, zanlılardan P.A.G. ile C.A.A.’nın, M.Ö.S.’ye ait kıyafetleri çöpe atarak suç delillerini ortadan kal-dırdıklarını açıkladı.

Ü.Y.’nin ise Mersin’den gelen tetikçi D.K.’yi Gazimağusa Limanı’nda, muhaceret işlemi yaptırmadan özel aracıyla ülkeye soktuğu ve olayda kullanılan silahların bulunduğu çantayı D.K. ile E.D.’ye verdiği tespit edildi.

Polis ayrıca, Ü.Y.’nin aracında 120 bin TL ve bin 500 Sterlin nakit para bulunduğunu da mahkemeye bildirdi.

Kıyafetler çöpe atıldı

Polis memuru Süleyman Açıkada, 1 Ekim’de Gazimağusa’da yaşanan katle teşebbüsüne ilişkin soruş-turmanın detaylarını aktardı. Açıkada, P.A.G. ve C.A.A.’nın olayın ardından M.Ö.S.’ye ait kıyafetleri çöp konteynırlarına attıklarının tespit edildiğini belirtti.

Soruşturma kapsamında, tetikçi D.K.’nın Ü.Y.’ye ait TIR ile Mersin Limanı’ndan Gazimağusa Limanı’na geldiğini, Ü.Y.’nin D.K.’yi muhaceret işlemi yaptırmadan özel aracıyla çıkardığı ve olayda kullanılan silah-ların bulunduğu çantayı E.D. ve D.K.’ya verdiğinin belirlendiğini açıkladı.

Polis, Ü.Y.’nin aracında yapılan aramada 120 bin TL ve bin 500 Sterlin nakit para bulunduğunu da kay-detti.

Polis, halen aranmakta olan 2 kişinin daha bulunduğunu belirterek, meselenin ciddiyetine dikkat çekti ve zanlılar için süre talep etti. Mahkeme, zanlıların 3 gün tutuklu kalmasına karar verdi.

Ne olmuştu

Gazimağusa’da 1 Ekim akşamı İsmet İnönü Bulvarı üzerinde faaliyet gösteren iki eğlence mekanının önüne gelen kimliği meçhul erkek bir şahıs, kanunsuz olarak tasarrufunda bulundurduğu tabanca ile konu mekanlara doğru ateş etmeye çalışmıştı.

Olayla ilgili yürütülen soruşturmada, olayda zanlı olarak aranan E.D.(E-23), suç ortağı D.K.(E-22) ve mesele ile bağlantısı olduğu tespit edilen M.Ö.S.(E-41) tutuklanmış; olayda kullanıldığına inanılan bir adet 9 mm çapında tabanca, tabancaya ait şarjör ve içerisinde takılı toplam 9 adet canlı mermi bulu-narak emare olarak alınmıştı.

Yapılan ileri soruşturma kapsamında ise, tabanca, şarjör ve mermiler Gazimağusa’da bir arazide bu-lunmuştu.

