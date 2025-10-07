Çok kişiyi zehirledi

Suna ERDEN

Lefkoşa Ağır Ceza Mahkemesi, 500 adet extacy türü uyuşturucu hap ithal, alma ve tasarrufu suçlarından yargılanan Barış Akçimen hakkında kararını açıkladı. Sanık, aleyhine getirilen suçlamaları kabul etti ve mahkeme tarafından 6 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

Kararı okuyan yargıç; sanığın kendi ikrarı, olayla ilgili olgular ve toplanan emareler doğrultusunda aleyhindeki tüm davalardan suçlu bulunduğunu açıkladı. Yargıç, uyuşturucu suçlarının yasa uyarınca 15 yıla kadar hapis cezası öngördüğünü belirterek, bu suçların toplum açısından son derece ciddi, tehlikeli ve yaygın bir hal aldığını vurguladı.

Ağır ceza yargıcı, mahkemenin ceza takdirinde uyuşturucu suçlarının toplum üzerindeki yıkıcı etkisini göz önünde bulundurduğunu belirterek, “Uyuşturucu suçları, yalnızca bireyi değil toplumu da derinden etkileyen, genç nesilleri tehdit eden suçlardır. Son yıllarda bu tür suçlar mahkemelerin gündeminde ilk sırada yer almaktadır.” dedi.

Yargıç, sanığın suç işleme sürecini detaylı şekilde açıkladı. Barış Akçimen’in, Adana’da temas kurduğu bir uyuşturucu satıcısından 500 adet extacy hap sipariş ettiğini kaydeden yargıç, bu haplar karşılığında 66 bin TL’yi satıcının banka hesabına yatırdığını söyledi. Yargıç, satıcının söz konusu hapları bir TIR’a gizleyerek Kuzey Kıbrıs’a gönderdiğini kaydetti.

Sanığın ülkeye ulaşan hapları teslim aldıktan sonra 155 tanesini, adedi 400 TL’ye satarak gelir elde ettiğini belirten yargıç, bu durumun sanığın uyuşturucu maddeyi kişisel kullanım için değil, ticari kazanç elde etmek amacıyla ithal ettiğini açıkça ortaya koyduğunu belirtti. Yargıç, “Bu unsur, mahkeme tarafından aleyhte ağırlaştırıcı faktör olarak değerlendirildi” dedi.

Yargıç, 500 adet hapın miktar itibarıyla çok fazla olduğunu ve bu miktarın birçok kişiyi zehirleyebilecek düzeyde bulunduğunu vurguladı.

Yargıç, uyuşturucu suçlarında ceza takdir edilirken, türü, miktarı ve ne maksatla tasarruf edildiğinin mutlaka dikkate alınması gerektiğini kaydetti. Bu kapsamda, sanığın işlediği suçun vahim nitelikte olduğu ve toplum güvenliğini tehdit ettiği sonucuna varıldığını ifade etti.

Yargıç, “Sanığın işlediği suç, uyuşturucu madde miktarı ve ticari amaçla hareket etmiş olması dikkate alındığında, caydırıcılık ilkesinin gereği olarak hapis cezası verilmesi zorunludur.” dedi.

Mahkeme; sanık Barış Akçimen’i “uyuşturucu madde ithal, alma ve tasarrufu” suçlarından 6 yıl hapis cezasına mahkûm etti.