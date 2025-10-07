Yargı süreci başlıyor

Kıbrıs Sağlık ve Toplum Bilimleri Üniversitesi (KSTÜ) soruşturması kapsamında tutuklanan eski genel sekreter ve hissedarlardan S.G., uluslararası ofis sorumlusu A.S. ve asistan B.Ö. yeniden Lefkoşa Ağır Ceza Mahkemesi’ne çıkarıldı.

Mahkeme huzuruna çıkarılan sanıkların yargı süreci resmen başladı. İddia makamı adına Kıdemli Savcı Mustafa İldeniz, sanık avukatları Doğa Zeki, Hasan Yücelen ve Talat Tanca’nın da hazır bulunduğu duruşmada, sanık S.G. ile A.S.’nin itham edilmesine başlandı.

Mahkemede, iki sanık aleyhine getirilen davalar tek tek okundu. S.G. ve A.S., haklarında yöneltilen suçlamaları kabul ettiklerini beyan etti. Duruşma, ithamların tamamlanması için 8 Ekim Çarşamba gününe ertelendi. Asistan B.Ö.’nün davasının ise 27 Ekim Pazartesi günü görüşülmesine karar verildi.

Sanık S.G. ile A.S. aleyhine “Sahtekarlıkla Para Temini”, “Dolandırıcılık”, “Sahte Belge Düzenleme ve Tedavüle Sürme”, “Hesaplarda Hile ve Sahtekarlık Yapma”, “Suç Geliri Aklama”, “Sahte Banka Ödeme Emrini Tahrik” ve “Müstahdem Tarafından Sirkat” gibi ağır nitelikteki suçlar yöneltildi.