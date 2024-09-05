Yoğun ilgi var

Meyhane işletmeciliğinde ün yapmış olan Ballı ailesinden Ahmet Ballı, Girne’deki yeni yerinde hem yerli, hem de yabancı müşterilere hizmet vermeye başladı.

Rocks otel yanındaki ‘Sadabad Ocakbaşı’ haftanın ger gününde saat 12.00 ile 01.00 arasında hizmet veriyor ve müşterilerine günlük taze meze çeşitlerinin yanı sıra kebap çeşitleri sunuyor.

Kısa sürede müşterilerin ilgisini çeken ‘Sadabad Meyhanesi’ işletmecisi Ahmet Ballı, müşterilerin telefonla (0548-857 57 87) rezervasyon yapmalarını öneriyor.



Güncelleme Tarihi: 05 Eylül 2024, 09:29