banner564

Yoğun ilgi var

Gönyeli’nın tanınmış ismi Ahmet Ballı, Girne’de ‘Sadabad’ meyhanesini işletmeye başladı

Yoğun ilgi var
banner598

   Meyhane işletmeciliğinde ün yapmış olan Ballı ailesinden Ahmet Ballı, Girne’deki yeni yerinde hem yerli, hem de yabancı müşterilere hizmet vermeye başladı.

   Rocks otel yanındaki ‘Sadabad Ocakbaşı’ haftanın ger gününde saat 12.00 ile 01.00 arasında hizmet veriyor ve müşterilerine günlük taze meze çeşitlerinin yanı sıra kebap çeşitleri sunuyor.
   Kısa sürede müşterilerin ilgisini çeken ‘Sadabad Meyhanesi’ işletmecisi Ahmet Ballı, müşterilerin telefonla (0548-857 57 87) rezervasyon yapmalarını öneriyor.
 

Güncelleme Tarihi: 05 Eylül 2024, 09:29
YORUM EKLE
Gönder
SIRADAKİ HABER
11 Ekim’e kadar sürecek
11 Ekim’e kadar sürecek
  1. YAŞAM

banner582

banner608

banner628

banner474