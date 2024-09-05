‘İnancımız tam’

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Türkiye Cumhuriyeti (TC) Lefkoşa Büyükelçisi Yasin Ekrem Serim, Türk Mukavemet Teşkilatı’nın (TMT), Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin (KKTC) belkemiği olduğunu vurguladı.

KKTC’nin tanınacağına ve uluslararası arenada hak ettiği yeri alacağına inanç belirten Serim, zorlu sınamalar karşısında KKTC ve TC’nin tek vücut olması gerektiğini söyledi.

Büyükelçi Serim, KKTC’deki gazi ve yakınları için çalışma başlattıklarını da açıklayarak, protokol taslağının hazırlandığını, kısa zaman içerisinde duyurusunun yapılacağını kaydetti.

TC Lefkoşa Büyükelçisi Yasin Ekrem Serim, Kıbrıs TMT Mücahitler Derneği’ni ziyaret etti. Dernek Başkanı Celal Bayar, Serim’i kapıda karşıladı.

Kıbrıs TMT Mücahitler Derneği Mücahitler Sitesi’nde yer alan ziyarette, Dernek Yönetim Kurulu Üyeleri, Onur ve Denetim Kurulu Başkanları da hazır bulundu.

TC Lefkoşa Büyükelçisi Yasin Ekrem Serim ziyarette yaptığı konuşmada, “Biz sizin emrinizdeyiz” diyerek, Türkiye Cumhuriyeti Büyükelçisi olarak Dernek Yönetim Kurulu ile bir arada olmaktan onur duyduğunu belirtti.

Hayatının bir bölümünü KKTC’de geçirdiğini hatırlatan Serim, burada yaşanmışlıkları, anıları olduğunu ifade ederek, “Doğal olarak buraya yabancı bir insan değilim. Her bir kurumu aşağı yukarı tanıyorum” diye konuştu.

Türkiye Cumhuriyeti’ndeki gaziler ve yakınlarının yararlandığı ayrıcalık ve faydalardan aynı çerçevede KKTC’deki gazi ve yakınlarının da yararlanması konusunda bir çalışma başlattıklarını açıklayan Serim, protokol taslağının hazırlandığını ve üzerinde çalışıldığını belirtti. Büyükelçi Serim, kısa zaman içerisinde bunun duyurusunun yapılacağını kaydetti.

Bayar, görevinde başarı diledi

Kıbrıs TMT Mücahitler Derneği Başkanı Celal Bayar ise konuşmasına, “Şimdiye kadar büyükelçilerimiz göreve başladığı zaman başarı dileklerimiz için biz ziyaret ediyorduk fakat ilk defa sizler, ‘Biz onlara gidelim' demişsiniz. Bundan büyük bir heyecan ve gurur duyduk” diyerek, başladı. Bayar, şahsı ve Dernek Yönetim Kurulu adına Serim’e teşekkür ederek, yeni görevinde başarılar diledi.

