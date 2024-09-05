‘Her zaman yanımızdaydı’

Yunan’ın ünlü sanatçısı müzisyen Mikis Theodorakis için Girit’te düzenlenen anma törenine katılan

Rum Yönetimi Başkanı Nikos Hristodulidis, Kıbrıs sorununa değindi.

Haravgi gazetesinde yer alan habere göre, Hristodulidis, kendi kuşağının, "işgalin bağlarından kurtulma, aynı zamanda Kıbrıs’ın kurtuluşu ve yeniden birleşmesi" sorumluğuna sahip olduğunu iddia etti.

"İşgalin" bugüne kadar süren sonuçlarına atıfta bulunan Hristodulidis, en istikrarlı ve özverili müttefikleri olan Yunanistan’la tam iş birliği içerisinde Kıbrıs sorununun çözümüne ilişkin müzakerelerin yeniden başlamasına dair koşulları meydana getirmek için çalıştıklarını söyledi.

Kıbrıs Helenizminin, Yunanistan ve kardeş Yunan halkının 50 yıl boyunca hayatta kalma, kalkınma ve adalet mücadelelerine verdiği dayanışma ve destekle ilgili duyduğu memnuniyeti de ifade eden Hristodulidis, güçlü bir Yunanistan’ın Rum Yönetimi'nin güçlü müttefiki olduğu gibi bölgede istikrar ve güvenlik kutbu olduğunu savundu.

Konuşmasında Mikis Theodorakis’in yaptığı çalışmalar ve kişiliğine de atıfta bulunan Hristodulidis, Theodorakis’in gerçekten Helenizmin geleceği için mücadele ettiğini ve her daim Rum halkının mücadelelerinde hazır bulunduğunu öne sürdü.