11 Ekim’e kadar sürecek

Girne Belediyesi’nin Merit International ana sponsorluğunda düzenlediği, Girne’nin en prestijli kültür ve sanat etkinliklerinden biri olan “Girne Arkın Group Fest24,” Kortej yürüyüşü ve etkinlikler ile start verdi. 11 Ekim’e kadar devam edecek olan bu eşsiz festival, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin kültürel mirasını kutlamak ve sanatseverleri bir araya getirmek amacıyla düzenleniyor.

3 Eylül Salı günü Ramadan Cemil Meydanı’ndan başlayan kortej yürüyüşü ile festival tüm coşkusuyla devam ediyor. Merit International personeli ve Meritta Club Maskotları, festivalin ruhunu yansıtan enerjileri ve coşkulu katılımlarıyla kortejde ön saflarında yerlerini aldı. Kortejde, Girne Belediye Başkanı Murat Şenkul ve Cumhuriyetçi Türk Partisi Genel Başkanı Tufan Erhürman da yer aldı. Meritta Club Maskotları ile hatıra fotoğrafı çektiren Şenkul ve Erhürman, kortejin neşeli atmosferine katkıda bulundular. Renkli görüntülerle dolu bu yürüyüş, festivale katılan herkes için unutulmaz bir başlangıç oldu.

Kortej yürüyüşünün hemen ardından gerçekleşen The Cotton Dance Show, izleyicilerin büyük ilgisini çekti. Renkli kostümleri ve enerjik performansları ile sahne alan dansçılar, izleyenlere görsel bir şölen sundu. Gösterinin ardından sahneye çıkan Sonare Çok Sesli Korosu ise etkileyici performansları ile festivale renk kattı.



Güncelleme Tarihi: 05 Eylül 2024, 09:31