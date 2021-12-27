‘Devrim yaptık’

Yeniden Doğuş Partisi (YDP) Genel Başkanı Erhan Arıklı, Ekonomi ve Enerji Bakanlığı yaptığı dönemde ekonomide devrim olacak adımlar attığını söyledi. Arıklı, “Sadece Türkiye ile imzaladığımız Ekonomik Eylem Planı bile bu ülke için ekonomide devrimdir” dedi.

Arıklı, dün YDP’nin Alayköy Örgüt binasının açılışında konuşma yaptı. Erhan Arıklı, YDP’nin adları ayrı olsa da zihniyetleri aynı olan siyasi partilerle yarıştığını söyledi.

Mevcut partilerin bu düzenin bir parçası olduğunu ve bu düzeni de UBP’nin kurduğunu belirten Arıklı, “ Onlar aynen yaşatıyorlar. Bu düzene kökünden karşı olan tek parti YDP’dir. Bu yüzden onlar bir. Biz tek" dedi.



Arıklı açıklamasında “11 aylık Bakanlık döneminde yapılamaz denilen şeyleri yaptık. Sadece Türkiye ile imzaladığımız Ekonomik Eylem Planı bile bu ülke için ekonomide devrimdir. Üreten, ürettiğini de satabilen bir ülke olmanın alt yapısını hazırladık" ifadelerine yer verdi.Açılış, milletvekili adaylarının tanıtımı ile sona erdi.