Kahramanlar anıldı

Güncelleme Tarihi: 27 Aralık 2021, 11:17

Kuzey Kıbrıs Toplumsal Hizmet Kulüpleri Federasyonu ve Federasyon bünyesindeki Lions Kulüpleri Başkan ve üyeleri, Erenköy Şehitliği’ni ziyaret etti. Federasyon’dan yapılan açıklamaya göre, Kuzey Kıbrıs Toplumsal Hizmet Kulüpleri Federasyonu Başkanı Duygu Adahan Kuran ve Federasyon bünyesindeki Lions Kulüpleri Başkan ve üyeleri, Şehitler Haftası etkinlikleri çerçevesinde, önceki gün Erenköy'ü ziyaret etti. Erenköy Mücahitler Derneği işbirliğinde yapılan ziyaret sırasında Erenköy Şehitliği’ne de gidildi. Şehitlikte, saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasının ardından Federasyon Başkanı Duygu Adahan, milli mücadele uğruna canlarını feda eden şehitleri saygı ve rahmetle andığını belirttiği bir konuşma yaptı. Şehit mezarlarına kırmızı ve beyaz karanfiller bırakılırken, dualar okundu. Ziyaretin ardından Erenköy müzesi de ziyaret edildi ve Anıt Defter Federasyon Başkanı tarafından imzalandı.