Satıcılar aranıyor

Lefkoşa’ya bağlı Demirhan’da kullanımındaki araçta 26 gram ağırlığında hintkeneviri türü uyuşturucu madde bulunarak tutuklanan Ahmet Deniz, dün yeniden mahkemeye çıkarıldı.

Duruşmada zanlının polise itiraflarda bulunduğu, uyuşturucu alışverişiyle ilgili 2 kişinin arandığı açıklandı.

Polis, aranan şahıs olan Ahmet Deniz’in 7 Kasım 2023 tarihinde saat 19.15 sıralarında Demirhan’da Cürümleri Önleme Şubesi ekibince tespit edildiğini söyledi. Polis, zanlının aracında arama yapıldığını belirtti.

Polis, yapılan aramada26 gram ağırlığında hintkeneviri türü uyuşturucu maddenin bulunarak emare alındığını kaydetti.

Zanlının söz konusu maddeyi aranan bir şahıstan aldığını, gönüllü ifade verdiğini kaydeden polis, ele geçirilen maddenin analize gönderileceğini, alınacak ifadeler olduğunu belirtti.

Polis, zanlının uyuşturucuyu alması için belli bir noktaya bırakan şahıs ile zanlının uyuşturucu maddeyi teslim aldıktan sonra para ödediği şahsın arandığını söyledi.

Polis memuru, zanlının uyuşturucu maddeyi aldığı bölgedeki kamera görüntülerinin inceleneceğini belirtti. Polis, soruşturmanın devam ettiğini, aranan 2 şahıs olduğunu söyleyerek, zanlının 8 gün daha tutuklu kalmasını talep etti.

Mahkeme talebi kabul etti.