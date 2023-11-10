Yarısına ceza yazıldı

Lefkoşa ve İskele Polis Müdürlüklerinin sorumluluk alanları içerisinde, dün yaptığı asayiş ve trafik denetimlerinde toplam 861 araç sürücüsü çeşitli trafik suçlarından rapor edildi. Kontrollerde 55 araç trafikten men edildi.

Polis Basın Subaylığı’ndan yapılan açıklamaya göre, Lefkoşa ve İskele Polis Müdürlükleri sorumluluk alanları içerisinde önceki gece 20.00-00.00 saatleri arasında asayiş ve trafik denetimleri yaptı.

Lefkoşa’da gece kulüpleri, eğlence mekanları, alkollü içki satışı yapılan mekanlar ile halkın yoğun olarak bulunduğu yerler kontrol edildi ve ülkede herhangi bir yasal statüsü olmadığı halde, ikamet izinsiz olarak ikamet ettiği tespit edilen toplam 9 kişi tutuklanarak aleyhlerinde yasal işlem başlatıldı.

Trafik ekipleri tarafından Lefkoşa’da yapılan denetimler kapsamında; toplam bin 320 araç sürücüsü kontrol edildi.

82’si yasal hız sınırın üzerinde süratli araç kullanmak, 3’ü alkollü içki tesiri altında araç kullanmak, biri sürüş ehliyetsiz araç kullanmak, 8’si trafikte seyir halindeyken cep telefonu kullanmak, 23’ü emniyet kemeri takmadan araç kullanmak suçlarından olmak üzere toplam 745 araç sürücüsü çeşitli trafik suçlarından rapor edilerek aleyhlerinde yasal işlem başlatıldı. 42 araç ise trafikten men edildi.

İskele’de 470 araç kontrol edildi

İskele’de de eğlence mekanları ve halkın yoğun olarak bulunduğu yerler kontrol edilmiş olup, herhangi bir olumsuzluk tespit edilmedi.

Trafik ekiplerinin denetimleri kapsamında; toplam 470 araç kontrol edildi ve 55’i yasal hız sınırın üzerinde süratli araç kullanmak, 8’i trafikte seyir halindeyken cep telefonu kullanmak, 27’si emniyet kemeri takmadan araç kullanmak suçlarından olmak üzere toplam 116 araç sürücüsü çeşitli trafik suçlarından rapor edilerek aleyhlerinde yasal işlem başlatıldı, 13 araç ise trafikten men edildi.



