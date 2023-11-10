Avrupa değil Afrika

Özlem ÇİMENDAL

Kıbrıs’ın kuzeyinde 5 ayrı bölgede araç muayenesi yapılıyor ama Lefkoşa dışındakilerde teknolojik kurallar uygulanmıyor. Gazimağusa, Girne, Güzelyurt ve İskele’de araç muayenelerin el ve gözle yapıldığını doğrulayan Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Erhan Arıklı teknik cihaz ihtiyacı olduğunu söyledi.

Göz ve elle muayene yapılmasının bir takım riskleri de beraberinde getirdiğini vurgulayan Arıklı, bu sorunun nasıl çözüleceği konusunda ayrıntı vermedi. Teknolojik eksikliklerin giderilmesi için mali kaynak yaratılması gerektiğini belirten uzmanlar; hükümetin bu konuya öncelik vermesini önerdi.

Arıklı: Uygun koşullar oluşturulmalı

Diyalog’a konuşan Bakan Arıklı, gelişen teknoloji ile birlikte uygun koşulların tüm bölgelerde oluşturulması gerektiğine işaret etti.

Bakan Arıklı, 21 polisin de araç muayeneleri için ayrıldığını dile getirerek, mevcut kadroların araçlarla ilgili bir uzmanlık alanları olmadığına dikkat çekti.

Otobüs ve kamyonların muayene için Güney Kıbrıs’a gönderilmesinin söz konusu olmadığını söyleyen Arıklı, güneyde yeni yeni teknolojik cihazlarla donatılarak, muayeneleri bilgisayarlı sistemlerle yaptığını söyledi.

Hamzaoğulları: Güneyde araç muayenesi bilgisayarlarla yapılıyor

CTP Milletvekili ve yıllardır şoförlük de yapmış bir isim olan Biray Hamzaoğulları ise kuzeyde yapılan muayenelerin gözle ve elle yapıldığını, çağın çok gerisinde olduğunu söyledi.

Hamzaoğulları, Güney Kıbrıs’ta ise araç muayenelerinin yeni teknolojilerle uzun koridorlardan oluşan muayene noktalarında yapıldığını söyleyerek şunları aktardı: “Güney Kıbrıs’ta araç muayeneleri 30-40 metre uzunluğundaki koridorlu odalarda yapılıyor. Araç o odaya giriyor ve sırasıyla cihazlara bağlanarak tüm muayenesi yapılıyor. Araçlar bilgisayarlara bağlanarak muayenesi yapılıyor.”

Hamzaoğulları, bazı yolcu taşıyan Rum plakalı otobüs firmalarının güneyde yaptıkları muayenelerle kuzeye geçerek buradan turistleri güney havalimanlarına taşıdığına dikkat çekerken, kuzeydeki otobüs firmalarının güneye geçişlerinde sorun olmayan turistleri Güney Kıbrıs havalimanlarına taşıyamadıklarını söyledi. Ayrıca Hamzaoğulları, Güney Kıbrıs ile ticari anlamda ilişkileri olan otobüs firmalarının da güneyde muayenelerini yaptırabildiklerini ve oradaki faaliyetlerini sürdürebildiklerini dile getirdi.

