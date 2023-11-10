Bir acayip durum

Cumhuriyet Meclisi bütçesinin görüşüldüğü komite toplantısında, Meclise ait arızalı iki araç adına, tamirde oldukları süreçte binlerce liralık benzin alındığı ortaya çıktı.

Meclis'in arızalı iki aracına akaryakıt konulduğu hem muhalefet hem de hükümet milletvekilleri tarafından dile getirildi.

Yapılan tartışmaların ardından Cumhuriyet Meclisi’nin bozuk araçlarına benzin konduğu, bu araçlardan biri için geçtiğimiz ay yaklaşık 900 TL’lik benzin ve yıkama harcaması yapıldığıyla ilgili tespitin Cumhuriyet Meclisi Divan Başkanlığı tarafından araştırmasına karar verildi.

Özdenefe: Mali açıdan ortada bir suç var

Meclis Başkan Yardımcısı, CTP milletvekili Fazilet Özdenefe, “Çalışmayan araçlara belirli aralıklarla benzin konuyor. Bu konu nasıl izah edilebilir? Olmayan araçlara binlerce TL’lik benzin konuldu. Bu bütçe görüşülmeye devam edilemez. Soruşturma açılması lazım…” dedi.

Meclis Başkan Yardımcısı Fazilet Özdenefe, tartışmaların Meclis Başkanı'nın harcamalarıyla ilgili olmadığını ifade ederek, “Burada ciddi bir konu var. Mali açıdan ortada bir suç var. Resmi görüş alınmadan bu komite ileriye gidemez” dedi.

Özdenefe, “Çalışmayan araçlara belirli aralıklarla benzin konuyor. Bu konu nasıl izah edilebilir? Olmayan araçlara binlerce TL’lik benzin konuldu. Bu bütçe görüşülmeye devam edilemez” dedi.

Bunun üzerine konuyla ilgili daha detaylı veri elde etmek için toplantıya 10 dakika ara verildi.

Küçük: Tamirdeki araca akaryakıt alınıyor

UBP milletvekili Hasan Küçük de, “Aracın tamirde olduğu söyleniyor, teslim alındığına dair belge var ancak eş zamanlı olarak gün aşırı bu araca akaryakıt alınıyor. Bu konuyu bu şekilde dile getirmekten utanç duyuyorum” dedi,

Çolakoğlu: Belgeler meclise getirilmeli

CTP milletvekili Şifa Çolakoğlu, harcamalar ya da araçlarla ilgili gerekli bilgilere ulaşamadıklarını belirterek, “Hesap verilebilirlik önemli. Divana girmemin en büyük sebebi de budur” dedi.

Çolakoğlu, harcamalarla ilgili tüm belgelerin meclise getirilmesi gerektiğini söyledi.

Meclisin 8 aracı, bir motosikleti var

Cumhuriyet Meclisi müdürlerinden Hasan Büyükoğlu, araçlar konusunda soruları yanıtladı, Meclisin 8 aracı bir motosikleti olduğunu kaydetti.

Meclis Genel Sekreteri Seral Fırat da, araçlarla ilgili 4 kez yazılı olarak Hasan Büyükoğlu’ndan bilgi istediğini belirterek, “Bilgi alamadım, bir de uyarı yazısı yazdım, yine bilgi almadım. Genel Sekreter olarak görevimi yerine getirmiyorum diye bir algı oluşmasın. Resmi yazılarım var” diye konuştu.

Erhürman: Bu skandaldır

CTP Genel Başkanı Tufan Erhürman, söz alarak mevzuata aykırı şekilde Meclis Genel Sekreteri’nin bay-pass edildiğini söyledi.

Erhürman, “Bir devlet makamında, araçlardan biri hakkında bilgi yok. Görevli arkadaş mevzuatın gereğini yerine getirmiyor. Yasaları yapan Meclis'te, bile isteye mevzuata uyulmuyor. Bu skandaldır. Rezalettir. Burada Meclis'in onuruyla ilgili bir mesele var” dedi.

Töre: Skandal da yok, rezalet de yok

Meclis Başkanı Zorlu Töre,‘araçlardan Hasan Büyükoğlu’nun sorumlu olsun’ denildiğini belirterek, bundan sonra Büyükoğlu’nun Genel Sekreter'e araçlarla ilgili haftalık veya aylık bilgi vereceğini söyledi; “Skandal da yok, rezalet de yok” dedi.

Töre, muhalefeti, “Toplu iğnenin başı kadar küçük konulara takılmakla”, muhalefet de Töre’yi Meclisi krallık gibi yönetmekle suçladı.

Meclis Başkanı Zorlu Töre, giderlerle ilgili eleştirileri yanıtlayarak, yurt dışına gidiş gelişlerle ilgili rakamların hazır olduğunu, bunun milletvekillerine verilebileceğini söyleyen, yurt dışı biletlerinin çoğu zaman davet edenler tarafından kesildiği, konaklamayı karşı tarafın karşılandığını söyleyerek, “En az para harcayan benim” dedi.

900 TL harcama yapıldı

Cumhuriyet Meclisi Genel Sekreterliği Örgütü, İdari Mali, Teknik ve Parlamenter Hizmetler Müdürü Hasan Büyükoğlu, söz aldığı toplantıda uzunca bir süredir Meclis'in bir aracıyla ilgili parça beklendiğini, aracın tamirde olduğunu, tüm araçlarla ilgili başkana bilgi verdiğini, kendisine yönelik eleştirileri kabul etmediğini söyledi.

Ekonomi Maliye Bütçe ve Plan Komitesi Başkanı Resmiye Eroğlu Canaltay, araçlardan birine eylül ayında yıkama ve benzin dahil yaklaşık 900 TL harcama yapıldığını kaydederek, bu araştırmanın Divan'a verilmesinin daha doğru olacağını belirtti.



