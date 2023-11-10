4’ü Nijeryalı

Lefkoşa ve Haspolat’ta gerçekleştirilen huzur operasyonunda ülkede kaçak kaldıkları tespit edilen Nijeryalı Godson Chukwuemeka Obik, Bolomi Stevi Nguna, Blansing Agoh, Festus Astsehey ve Türkiye vatandaşı Esat Koçaslan dün mahkemeye çıkarıldı.

Nijeryalı zanlılar öğrenci kayıtlarını yenilemek istediklerini söylerken, Esat Koçaslan yakında çıkacak olan muhaceret affını beklediğini ifade etti.

Duruşmada olguları aktaran polis, zanlılardan üçünün 8 Kasım 2023 tarihinde, 15.30-20.00 saatleri arasında Lefkoşa'da, Cürümleri Önleme Şubesi personeli tarafından tespit edildiğini söyledi. Polis, Obike'nin yapılan muhaceret kontrolünde 11 Haziran 2021 tarihinden itibaren 880 gün, Nguna'nin yapılan muhaceret kontrolünde 5 Kasım 2022 tarihinden itibaren 368 gün ve Esat Koçaslan'ın yapılan muhaceret kontrolünde ise 24 Aralık 2016 tarihinden itibaren 2 bin 510 gün KKTC'de ikamet izinsiz olduklarının tespit edildiğini açıkladı.

Polis memuru, zanlılar Godson Chukwuemeka Obike ile Bolomi Stevi Nguna'nin ülkede herhangi bir bağı olmadığını belirtti. Polis, Esat Koçaslan'ın ise ülkede lise eğitimi gören bir kızı olduğunu söyledi.

Polis, Blansing Agoh ile Festus Astsehey’in ise Haspolat’ta Zafer Sokak üzerinde yürürken şüpheli görülerek, tespit edildiklerini söyledi. Polis, zanlılardan Blansing Agoh’un ülkeye giriş kaydının incelendiğini; 17 Nisan 2022 tarihinden beri 631 gün KKTC’de ikamet izinsiz kaldığını tespit edildiğini açıkladı.

Polis, aynı sokakta tespit edilen Festus Astsehey’in 17 Aralık 2021 tarihinden beri 692 gün ülkede kaçak kaldığını belirtti.

Polis, yapılan soruşturma sonucu Blansing Agoh’un 16 Haziran 2022 tarihinde 60 günlük öğrenci vizesi ile ülkeye giriş yaptığını belirlediklerini açıkladı.

Polis memuru, zanlılar hakkındaki soruşturmanın tamamlandığını ifade ederek, 20 günü aşmayacak süreyle cezaevine gönderilmelerini talep etti.

Bir şans istedi

Polisin ardından söz hakkı alan Esat Koçaslan, kızının ülkede olduğunu ifade ederek, “bana fırsat verin, bir-iki haftaya af çıkacak. Af çıkınca işlemlerimi yaptıracağım” dedi. Diğer iki zanlının avukatı ise müvekkillerinin öğrenci kaydı olduğunu, ancak muhaceret işlemlerini yaptırmadıklarını söyledi.

Mahkeme, zanlıların 20 günü aşmayan bir süre ile cezaevine gönderilmesine karar verirken, bu süre içerisinde isterlerse muhaceret işlemlerini yapabileceklerine dikkat çekti.