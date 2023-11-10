780 bin Euro alacak

Limasol Kaza Mahkemesi’nin, “Laiki Trapeza” isimli bankada mevduatı bulunan bir Rus vatandaşının mevduatının tıraşlanması nedeniyle Rum Yönetimi aleyhine karar ürettiği belirtildi. Haravgi gazetesi Limasol Kaza Mahkemesi’nin, bahse konu Rus asıllı kişinin, mevduatının tıraşlanması nedeniyle Rum Yönetimi’ni 780 bin Euro tazminat ödemeye mahkum ettiğini yazdı.

Öte yandan Politis gazetesi, Limasol Kaza Mahkemesi’nin, Antonov Ivan’ın 2013 yılında “Laiki Trapeza” aleyhine mevduatının tıraşlanmasına ilişkin açtığı davayı sonuçlandırdığını belirtti.

Habere göre Limasol Kaza Mahkemesi, Antonov Ivan’ı haklı bularak, Rum Yönetimi’nin 780 bin 832 Euro tazminat ile mahkeme masraflarını ödemesi yönünde karar üretti.