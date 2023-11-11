Can kaybı sayısı artı

İsrail Gazze Şeridi'nin kuzeyinde henüz aktif durumda olan hastanelerin etrafını bombalıyor. Bölgedeki en büyük sağlık tesislerinden olan Şifa hastanesi yerleşkesinde bir polikliniğin hedef alındığı ve çok sayıda Filistinlinin öldüğü iddia edildi.

İsrail saldırılarında ölen Filistinlilerin sayısı 11 bini aştı.

İsrail'in Gazze'ye yönelik yoğun bombardımanı devam ediyor. İsrail ordusu Gazze ve Kuzey Gazze'deki hastanelerin etrafını sistematik bir şekilde hedef alıyor.

Son 24 saatte bölgedeki üç büyük hastanenin etrafı bombalandı. Rantisi Çocuk Hastanesi ise doğrudan hedef alındı.

Şifa Hastanesi direktörü Gazze'de saldırılardan kaçanların sığındığı bir okulun vurulduğunu duyurdu. Saldırı nedeniyle en az 20 Filistinlinin hayatını kaybettiği belirtildi.

Öte yandan Gazze'nin kuzeyinden güneyine doğru giden sivillerin hedef alındığı iddia edildi.

Gazze İçişleri Bakanlığı saldırının güvenli olduğu açıklanan tahliye koridorunda gerçekleştiğini duyurdu.

Gazze'deki Sağlık Bakanlığı, "İsrail'in saldırılarında ölenlerin sayısı son 24 saatte 266 artarak 11 bin 78 oldu. Ölenlerin 4 bin 506'sı çocuk, 3 bin 27si kadın." açıklamasını yaptı.

BM'den açıklama

Birleşmiş Milletler insani yardım ofisinin sözcüsü Gazze'nin kuzeyindeki son duruma ilişkin açıklama yaptı. Sözcü bölgeye hiçbir şekilde yardım gönderemediklerini ifade etti.

BM sözcüsü, "Eğer dünyada cehennem varsa orası Gazze'nin kuzeyidir “dedi.

Henüz ateşkes yok

Hamas'ın siyasi Büro Başkanı İsmail Heniyye'nin danışmanı, İsrail'le henüz insani ateşkese varılmadığını belirterek bu konuda ABD'nin yaptığı açıklamaları yalanladı.

Heniyye'nin Basın Danışmanı Tahir en-Nunu, Beyaz Sarayın, İsrail'in, "çatışmalara insani ara verilmesini kabul ettiği" yönündeki açıklamalarına Telegram hesabından cevap verdi.

Görüşmelerin sürdüğünü ancak şu ana kadar İsrail'le bir anlaşmaya varılmadığını kaydeden Nunu, "Bir anlaşmaya varılacak olursa bu, açık bir şekilde halkımıza duyurulacaktır." ifadesini kullandı.