Bin pişman oldu

Lefkoşa’da bir taksicinin 6 bin TL dolandırılmasıyla ilgili tutuklanan Nijeryalı M.M.(E-22) yeniden mahkemeye çıkarıldı.

Üniversite öğrencisi olan zanlı 200 bin TL nakit teminat şartıyla tutuksuz yargılanmak üzere teminatla serbest bırakıldı.

Mahkemede olguları aktaran polis; kimliği henüz tespit edilemeyen bir şahsın 19 Aralık 2025 tarihinde Lefkoşa Organize Sanayi Bölgesi’nden Girne’ye gitmek üzere WhatsApp üzerinden taksici M.D.’yi arayarak, taksi talep ettiğini belirtti. Polis, M.D.’nin verilen adrese gittiğinde şahsın Girne’ye gitmekten vazgeçtiğini ancak bir arkadaşının söz konusu yere gideceğini söylediğini aktardı. Polis, şahsın, arkadaşının yanında TL para bulunmadığını, ödemeyi Sterlin ile yapacağını ve para üstü istemeyeceğini ifade ederek, şoförü kendi banka hesabına 6 bin TL havale etmeye ikna ettiğini belirtti.

Polis, taksici M.D.’nin 6 bin TL’yi gönderdikten sonra söz konusu şahsın arkadaşını alarak Girne’ye bıraktığını, yolcunun 200 Sterlin ödedikten sonra para üstünü istediğini, diğer şahsa gönderilen 6 bin TL’den haberi olmadığını ifade ettiğini açıkladı. Polis, taksi şoförünün parayı gönderen şahsı aradığında ulaşamayınca dolandırıldığını anlayarak şikayette bulunduğunu kaydetti.

Polis, şikayet üzerine yürütülen soruşturma neticesinde 6 bin TL’nin A.M.M.’ye ait hesaba aktarıldığının tespit edildiğini, zanlının aranan şahıs ilan edildiğini ve 4 Mart’ta tutuklandığını belirtti.

Polis, zanlının 2 kez mahkemeye çıkarılarak, 10 gün süre alındığını söyledi. Polis, zanlının banka hesaplarının ve cep telefonunun incelendiğini, paranın zanlının hesabına yattığının teyit edildiğini kaydetti.

Polis, soruşturmanın zanlının etki edebileceği kısmının tamamlandığını, ülkede öğrenci olarak bulunduğunu belirterek, teminat talep etti.

Mahkeme; zanlının yurt dışına çıkışının yasaklanmasına ve 200 bin TL nakit teminat yatırmasına emir verdi.

