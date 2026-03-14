Tümü ihraç edilecek

Göç İdaresi ekipleri ülke genelinde gerçekleştirdiği denetimlerde KKTC’de kaçak yaşam süren 7 kişiyi tespit etti.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, denetimler Bakanlığa bağlı Göç İdaresi ekipleri, Polis Genel Müdürlüğü ve kaymakamlıkların koordineli çalışmasıyla gerçekleştirildi. Yapılan kontrollerde ülkede yasal statüsü olmayan kişiler belirlendi ve haklarında yasal işlem başlatıldı.

Yetkililer, denetimlerin özellikle sınır bölgeleri, şehir merkezleri ve çalışma alanlarında yoğunlaştırıldığını belirtti.

Tespit edilen şahısların kimlik kontrolleri yapılırken, gerekli işlemler ve sınır dışı prosedürleri uygulanmak üzere Göç İdaresi’ne sevk edildi.

İçişleri Bakanlığı, düzensiz göçle mücadelenin kamu düzeni ve güvenliğinin sağlanması açısından kararlılıkla devam edeceğini vurguladı ve vatandaşları, şüpheli durumları yetkililere bildirmeleri konusunda uyardı.

