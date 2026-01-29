Detaylar anlatıldı

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Oğuzhan Hasipoğlu, 4 Mevsim Bahçesi projesini geliştiren Mesar-yalı Kadınlar Tarım ve Sanat Derneği'ni kabul etti.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığından verilen bilgiye göre, Hasipoğlu, Dernek temsilcilerini Bakan-lık'ta kabul etti. Kıbrıs Mirası Agro-Turizm ve Üretim Merkezi altında üretilen projenin, kırsal kalkınma-ya katkı sağlamak, agro-turizm faaliyetlerini arttırmak ve Kıbrıs’a özgü tarımsal mirasın gelecek kuşak-lara aktarılması amacıyla geliştirildi. Görüşmede Dernek yetkilileri projesinin detaylarını Bakan Hasi-poğlu’na sundu.

Açıklamaya göre, gelir yaratma yanında projenin hedefleri arasında kadınların toplumsal konumunu güçlendirmişi, sürdürülebilir bir kalkınma modeli yaratılması da bulunuyor.

Oğuzhan Hasipoğlu görüşmede yaptığı konuşmada Dernek mensuplarını vizyoner ve anlamlı projeden dolayı tebrik etti. Kadınların üretim alanında daha aktif rol almasının ülke ekonomisi ve sosyal yapı açısından büyük önem taşıdığını belirten Hasipoğlu, kadınların üretim gücünü artıracak her türlü giri-şimin yanında olduklarını vurguladı.

