Doktorlar ayakta

Hekim örgütleri, komitede onaylanarak Cumhuriyet Meclisi’ne sevk edilen tıp ve diş hekimliğinde uz-manlık kriterlerini düzenleyen Sağlık Hizmetleri Dairesi (Değişiklik) Yasa Tasarısı ile Sağlık Bakanlığı’nı protesto etmek için Kıbrıs Türk Tabipleri Birliği’ne siyah bayrak çekti.

Tabipler Birliği önünde düzenlenen eyleme, Ana Muhalefet Cumhuriyetçi Türk Partisi Genel Başkanı Sıla Usar İncirli, CTP milletvekilleri Filiz Besim, Ceyhun Birinci ile Bağımsız Milletvekili Jale Refik Rogers de katıldı.

Kıbrıs Türk Hekimler Sendikası (Tıp-İş) Başkanı Özlem Gürkut, Kıbrıs Türk Orta Eğitim Öğretmenler Sendikası (KTOEÖS) Başkanı Selma Eylem ve her iki sendikanın yöneticilerinin de yer aldığı eylemde, Kıbrıs Türk Tabipleri Birliği, Tabipler Odası ve Diş Tabipleri Odası’nın bayrakları indirilerek yerlerine 3 siyah bayrak çekildi.

Yasa tasarısının bilimsel ilkeler, liyakat ve halk sağlığı için açık tehdit olduğunu savunan hekim örgütleri, “bu yanlıştan” dönülmesi çağrısı yaparken, Kıbrıs Türk Tabipleri Birliği, Sağlık Bakanlığı ile tüm ilişkilerini askıya aldığını duyurdu.

Dalkan: Uzmanlık; emek, liyakat ve bilimsel yeterlilik gerektiren bir süreçtir

Eylemde ilk sözü alan Kıbrıs Türk Tabipleri Birliği Başkanı Ceyhun Dalkan, tasarıda öngörüldüğü şekliyle uzmanlık eğitimi verilmesinin yalnızca hekimlik mesleğini değersizleştirmekle kalmayacağını, doğrudan halk sağlığını riske atan, telafisi mümkün olmayan sonuçlara doğuracağını savundu.

Dalkan, Yükseköğretim Planlama, Denetleme, Akreditasyon ve Koordinasyon Kurulu (YÖDAK) onaylı olmasına rağmen tıpta uzmanlık eğitimlerinin etkin biçimde denetlenmediğini savunarak, bu alanda uzmanlık kurulu kurulmasını zorunlu gördüklerini, doğru yasal zemine ulaşmak için günler, saatler süren toplantılarda emek verdiklerini söyledi.

Dalkan, tüm eksiklerine rağmen onay verdikleri tasarının geçirilmesi için siyasi irade gösterilemediğini, komiteye geri çekilen tasarının sürecin sınavsız, denetimsiz ve kuralsız uzmanlık eğitiminin önünü aça-cak hale getirildiğini iddia etti.

“Uzmanlık eğitimi bir ayrıcalık değil; emek, liyakat ve bilimsel yeterlilik gerektiren bir süreçtir. Sınavsız ve denetimsiz, yanlış ve eksik başlayan bir sürecin tamam olması da mümkün değildir” diyen Ceyhun Dalkan, son dakika yapılan ve yabancı uyruklu hekimlerden ücret alınmasını öngören düzenlemenin uzmanlık eğitiminin bilimsel ve kamusal bir sorumluluk değil; ticari bir faaliyet ve gelir kapısı olarak görüldüğünün "açık itirafı" olduğunu söyledi. Dalkan, Sağlık Bakanı Hakan Dinçyürek’i istifaya çağırdı.

Dalkan, Sağlık Bakanlığı ile tüm ilişkileri askıya aldıklarını da açıkladı.

Gürkut: Bu yanlışın düzeltilmesini talep ediyoruz

TIP-İŞ Başkanı Özlem Gürkut, meslek örgütleri olarak ülke tıp alanındaki eğitimin nasıl olup olmayaca-ğıyla ilgili çekince ve önerileri ortaya koyduklarını ancak hiçbir zaman karar verici mercilerde bulunma-dıklarını söyledi.

Uzman hekimlerin nasıl yetiştirilmesi gerektiğiyle ilgili kriterlerin belli olduğunu, tıp fakültelerinin kâr elde edilecek yatırım alanları olmadığını dile getiren Gürkut, itiraz ve kaygıları dile getirmelerine rağ-men 2016’dan itibaren YÖDAK tarafından tıpta uzmanlık yetkileri dağıtıldığını söyledi.

Özlem Gürkut, “Bu yanlışın düzeltilmesini talep ediyoruz. Bu yanlış sadece mesleğimizi bitirecek bir adım olmayacak, halkın sağlığını da tehdit edecek bir gelişme olacak” dedi.