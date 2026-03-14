Satış işi Frank’ın

Suna ERDEN

Lefkoşa’da Cürümleri Önleme Şubesi ile Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğü ekipleri tarafından gerçekleştirilen ortak operasyon kapsamında “Uyuşturucu madde alma, verme ve tasarrufu” suçlarından tutuklanan M.K. (E-23), M.A. (E-22) ve Nijeryalı Frank. J.(E-31) yeniden mahkemeye çıkarıldı. Duruşmada M.K. ve M.A.’nın kendilerine atılan konumdan bir gram uyuşturucu alırken yakalandıkları, maddenin satışını yapan F.J.’nin ise olay yeri yakınlarında tespit edildiği açıklandı.

Polis, 9 Mart tarihinde Lefkoşa’da gerçekleştirilen ortak operasyon kapsamında zanlılar M.K., M.A. ve F.J.’nin tutuklandığını söyledi. Polis, yapılan üst aramalarında her üç zanlının da üzerinde yaklaşık birer gram hintkeneviri türü uyuşturucu madde bulunduğunu belirtti.

Polis, aynı gün zanlı Frank J.’nin Lefkoşa’daki ikametgahında yapılan aramada, satışa hazır şekilde 19 paket halinde toplam 20 gram hintkeneviri türü uyuşturucu madde, üzerinde uyuşturucu madde kalıntısı olduğuna inanılan hassas terazi, 43 adet hap ve ayrıca 4 ayrı paket halinde toplam 105 gram daha hintkeneviri türü uyuşturucu madde bulunduğunu mahkemeye aktardı.

Polis, zanlı Frank J.’nin gönüllü ifadesinde uyuşturucu maddeleri 6 Mart tarihinde Lefkoşa’da kimliği henüz tespit edilemeyen bir şahıstan 140 gram hintkeneviri ve 45 adet hap olarak temin ettiğini söylediğini belirtti. Polis, yapılan soruşturma kapsamında zanlı Frank J.’nin bir şahsın yönlendirmesiyle Lefkoşa’da üç ayrı noktaya toplam 15 gram hintkeneviri ile 2 adet hap bıraktığının tespit edildiğini açıkladı.

Polis, soruşturmanın devam ettiğini, hem uyuşturucu temin eden hem de alan şahısların arandığını; ele geçirilen maddelerin analize gönderildiğini ancak sonucun henüz çıkmadığını belirterek, 6 gün ek süre talep etti.

Mahkeme talep edilen süreyi onayladı.