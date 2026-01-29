Siber saldırıdan korkuyor

Fileleftheros’un haberine göre Rum Savunma Bakanı Vasilis Palmas Avrupa Parlamentosu (AP) Güvenlik ve Savunma Komitesi’nde (SEDE), Güney Kıbrıs dönem başkanlığının 4 ana yönelim bacağını açıkladı.

Sloganlarının, müttefiklerini dışlamadan etkin eylemde bulunabilen bir Avrupa felsefesini orta-ya koyan “Dünyaya açık, Özerk Bir (Avrupa) Birlik” olduğunu belirten Palmas “Stratejik özerk-lik ve dışa dönüklüğün birbiri ile çelişmeyen, aksine Avrupa’nın güvenliği, istikrarı ve refahının temel bacakları olduğu” görüşünü ortaya koydu.

Palmas, dönem başkanlığı olarak “deniz güvenliğine (maritime security) büyük önem verdik-lerine dikkat çekti. Bu çerçevede, deniz altı kablolarını ve diğer kritik altyapıları öne çıkararak deniz altyapılarının ve ana deniz yollarının hibrit ve siber saldırılara ve doğal tehditlere karşı korunmasını öncelediklerine işaret etti. Deniz güvenliği konusunda, “son olayların deniz güven-liğinin Avrupa’nın topyekün güvenliğiyle doğrudan bağlantılı olduğunu doğruladığını” söyledi.

Diğer bir eğilimin “Avrupa Savunma Sanayii Programı (EDIP) aracılığıyla Avrupa savunma sanayisini güçlendirmek olduğunu belirten Palmas, buradaki ana amacın hazırlık durumunun artırılması, inovasyonun hızlandırılması ve Avrupa’nın stratejik özerkliğinin artırılması olduğuna işaret etti.

Palmas, 2030 Savunma Hazırlık Paketi’ne ve SAFE Tüzüğüne değinirken “kuvvetler hareket edemezse Avrupa kendini savunamaz” dedi. SAFE’nin, ortak tedarikleri güçlendirmek ve mütte-fikler arası gerçek bir sinerji oluşturmak için ulusal yatırımların ortak Avrupa önceliklerine özlü katkı sağlaması çabasının nüvesini oluşturduğunu söyledi.

