Polis bunu aydınlatmalı

Hüseyin ÇİÇEK

Gazimağusa’ya bağlı Yeniboğaziçi’nde, Silver Beach plajı içerisinde, önceki gün bulunan cansız bedenin 45 yaşındaki Güldeniz Özel’e ait olduğu belirlenirken, genç kadının başına darbe aldığı, beyin kanaması geçirdiği ve suda boğulduğu tespit edildi. Polis, olayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlatırken, Özel’in otopsi sonucu açıklandı.

Polis Basın Subaylığı’ndan alınan bilgiye göre; önceki gün saat 12.00 sıralarında, Yeniboğaziçi’nde Silver Beach mevkiinde, deniz kıyısında bulunan kayalıkların arasında su içerisinde bulunan cansız bedeninin Gazimağusa’da sakin Güldeniz Özel olduğu tespit edildi. Özel’e yapılan otopside, ölüm sebebinin “Künt kafa travması, beyin kanaması, suda boğulma, asfiksi” olduğu belirlendi.

Başını kayalıklara çarptığı iddia ediliyor

Özel’in kafa travması ve beyin kanaması sonucu ölmesi cinayet ihtimalini gündeme getirirken, polisin yaptığı detaylı araştırma sonucu o yönde şimdilik bir bulguya rastlanmadı. Diyalog muhabirinin elde ettiği bilgilere göre; Özel, geçtiğimiz Cuma günü bölgeye arkadaşlarıyla kamp yapmaya gitti. Güldeniz Özel, Cumartesi akşamı arkadaşlarının ayrılmasına rağmen bölgede yalnız başına kalmaya devam etti. Özel’in denizde yüzdüğü esnada kayalıklardan aldığı darbeler sonucunda beyin kanaması geçirdiği ve boğularak yaşamını yitirdiği ihtimali ağırlık kazandı. Polisin olayla ilgili soruşturmasının sürdüğü de bildirildi.

Hayatın sonu bu olmamalı

Bu arada Avukat Aslı Murat, Güldeniz Özel’in sahile iki erkek şahısla birlikte gittiğine dair iddiaların olduğunu ifade ederek, “Umarım kısa sürede mevzu berraklaşır ve cezasızlık yaşanmaz” dedi.

Murat’ın açıklaması şöyle:

“Polisin paylaştığı haber içerisinde vurgu yapılan otopsi raporuna bakıldığında, kafasına aldığı darbe ve boğulma neticesinde ölen bir kadın bulundu sahillerimizde. Güldeniz Özel. Hayatın sonu bu olmamalı ve bu ölümleri normalleştirip geçmemek için üzerine daha fazla konuşmalıyız. İki erkek şahısla birlikte oraya gittiği de söyleniyor. Umarım kısa sürede mevzu berraklaşır ve cezasızlık yaşanmaz.”